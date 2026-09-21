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Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 23:57
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 23:57

Libya’da silahlı grup petrol boru hattı vanasını kapattı: Şerara sahasında üretim durma noktasına geldi

Libya'da silahlı bir grubun Zaviye Limanı'na giden boru hattı vanasını kapatması sonucu Şerara Petrol Sahası'nda üretim önemli ölçüde azaldı. Ulusal Petrol Kurumu (NOC), vananın açılmaması halinde üretimin tamamen durabileceği uyarısında bulundu.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Libya’da silahlı grup petrol boru hattı vanasını kapattı: Şerara sahasında üretim durma noktasına geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 23:57
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 23:57

’da silahlı bir grubun Zaviye Limanı'na giden petrol boru hattı vanasını kapatması sonucu Şerara sahasında üretimin önemli ölçüde azaldığı belirtildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, silahlı bir grubun Şerara boru hattı üzerindeki 7 numaralı vanayı kapattığı ve Zaviye Limanı'na giden boru hattının devre dışı kaldığı ifade edildi.

Söz konusu vananın kapanması sonucu boru hattı üzerindeki basıncın arttığı, bu durumun da Şerara Petrol Sahasında üretimin önemli ölçüde azalmasına neden olduğu kaydedildi.

NOC’un, Petrol Tesisleri Muhafızları ile iletişime geçerek görevlerini yerine getirmelerini istediği ancak bu talebin sonuçsuz kalarak ekiplerin 7 numaralı vanaya ulaşamadığı aktarıldı.

Vananın kapalı kalması durumunda Şerara Petrol Sahasında üretimin tamamen durabileceği uyarısı yapıldı.

NOC'un ilgili makamlara, petrol sahalarının güvenliğini sağlamak, bu sahaları her türlü protesto, gösteri ve benzeri faaliyetlerden​​​​​​​ uzak tutmak için sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulunduğu ifade edildi.

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ETİKETLER
#libya
#ham petrol
#Petrol Boru Hattı
#Ulusal Petrol Kurumu
#Zaviye Limanı
#Şerara Petrol Sahası
#Şerara Sahası
#Libya Ulusal Petrol Kurumu
#Dünya
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