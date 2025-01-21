Mavi Vatan, Yunanlara kitap yazdırdı! Kapaktaki sınırlar dikkat çekti

21 Ocak 2025 08:23 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 08:51

Eski Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Valinakis, “Türkiye'ye Yönelik Yeni Bir Strateji" isimli bir kitap kaleme aldı. Türkiye’nin Mavi Vatan doktrinine karşı tezlerin yer aldığı kitabın kapağında Yunanistan'ın deniz sınırları dikkat çekti. Tanıtım toplantısına katılan Kostas Karamanlis Türkiye’nin bölgede gittikçe artan gücüne vurgu yaptı.

Türkiye​ Cumhuriyeti'nin Karadeniz​, Akdeniz​ ve Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanlarını kapsayan Mavi Vatan Doktrini, Yunanistan’da uykuları kaçırmaya devam ediyor. Özellikle kıta sahanlığı ve deniz yetki alanları konusunda Türkiye’nin ortaya koyduğu tezlere karşı çıkan açıklamalar yapan Yunan siyasetçilerden bu kez de kitap geldi. Eski Yunanistan​ Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Valinakis, temeline Mavi Vatan Doktrini’ni alan “Türkiye'ye Yönelik Yeni Bir Strateji" yeni kitabı için tanıtım toplantısı düzenledi.

"DENGELERİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Ana gündem maddesinde Türkiye’nin bölgede gittikçe büyüyen gücüne ilişkin endişelerin yer aldığı toplantıda Eski Yunanistan Başbakanı Karamanlis de bir konuşma yaptı. Karamanlis, eski dışişleri bakan yardımcısı Türkiye ile diyalog ve geri çekilme ya da savaş arasındaki sahte ikilemin tek yönlü olmadığını savundu. Türkiye'nin ana hedefinin "Mavi Vatan" doktrinini hayata geçirmek olduğunu, bu doktrini hayata geçirerek bölgedeki dengeleri değiştirmeye çalıştığını altını çizdi.

"TÜRKİYE REVİZYONİST BİR ÜLKE"

"Biz Türkiye'yi böyle okuyoruz” diyen Karamanlis “Çünkü Türkiye'yi nasıl okuyacağımız, Ankara'nın uygulamalarının getirdiği zorluklara nasıl tepki vermemiz gerektiğini belirleyecek. Ve burada Yunanistan'ın içinde ve dışında bazı kişilerin Türkiye'yi yanlış okuduğuna inanıyorum. Çünkü sorun, iki ülke arasında barış ve iş birliğinin nihayet hakim olması için şu ya da bu tavizi, şu ya da bu tavizi verip vermeyeceğimiz değil. Türkiye apaçık, kitapta detaylı bir şekilde analiz edildiği gibi revizyonist bir ülkedir" dedi.

"HARİTAYA BAKMAK YETERLİ"

Türkiye’nin tarihsel olarak kendisine zarar verildiğine inandığını bu "haksızlıkları" düzeltmek için temel ve ebedi hedefinin bölgede hegemonya kurmak istediğini öne süren Karamanlis, şunları söyledi: “Ancak artık kalıcı özlemlerini, artık yeni nesil Türkiye'ye okullarda öğretilecek olan Mavi Vatan inancını teorik bir kılıfa büründürmüştür. Mavi Vatan bize Türkiye'nin neyi hedeflediğini tek başına anlatıyor. Çok uzağa gitmemize gerek yok. Mavi Vatan haritasına bir bakalım, anlayacağız. Türkiye'nin son yıllarda çabalarını artırmasının nedeni ise uluslararası ortamın artık kendi lehine olduğunu düşünmesidir."