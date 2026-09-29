Dünya genelinde geliştirilen askeri teknolojilerde en çok dikkat çeken projeler insansız hava araçları (İHA) oluyor. Bölgesel gerilimlerde insansız hava araçları stratejik olarak kullanılıyor.

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HABERİN ÖZETİ NATO yeni savunma planını duyurdu: İHA'lara daha düşük maliyetli önlem NATO, artan insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı daha düşük maliyetli savunma sistemlerini güçlendirecek ve mevcut hava ve füze savunma sistemlerini geliştirecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara Zirvesi'nde duyurulan "Drone Edge" girişimiyle İHA'lara karşı önlemler aldıklarını belirtti. Rutte, düşük maliyetli tehditlere karşı yüksek teknolojili savaş uçakları kullanmak yerine daha düşük maliyetli İHA karşıtı savunma sistemlerinin güçlendirileceğini söyledi. Litvanya hava sahasını ihlal eden bir İHA'nın İtalyan Eurofighter savaş uçakları tarafından düşürüldüğü hatırlatıldı. NATO'nun doğu kanadı boyunca yaşanan hava sahası ihlallerinin tehdidin değişen doğasını gösterdiği ve tüm hava tehditlerine karşı daha üstün koruma sağlayan entegre hava ve füze savunma sistemlerinin güçlendirildiği ifade edildi. Mark Rutte, Rusya'nın NATO müttefiklerine yönelik "pervasız" eylemlerine devam ettiğini ve Ukrayna'ya desteğin süreceğini belirtti. Litvanya Başbakanı Sinkevicius, Avrupa'daki güvenlik durumunun "zorlu ve gergin" seyrettiğini ve bir Alman tugayının 2027 sonuna kadar Litvanya'da konuşlanmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü aktardı.

DRONE EDGE GİRİŞİMİ

Brüksel’de basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara Zirvesi'nde duyurulan "Drone Edge" gibi girişimler aracılığıyla insansız hava araçlarına (İHA) karşı önlemler aldıklarını belirterek, "Düşük maliyetli tehditlere karşı yüksek teknolojili savaş uçakları kullanmak zorunda kalmamak amacıyla daha düşük maliyetli İHA karşıtı savunma sistemlerini güçlendireceğiz." dedi.

EUROFİGHTER’IN İHA’YI DÜŞÜRMESİ

İki hafta önce Litvanya'nın Siauliai kentinde konuşlu iki İtalyan Eurofighter savaş uçağının ülkenin hava sahasını ihlal eden İHA'yı düşürdüğünü hatırlatan Rutte, "NATO, müttefik topraklarının her karışını, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunur." diye konuştu.

HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ GÜÇLENECEK

Mark Rutte, NATO'nun doğu kanadı boyunca tekrarlanan hava sahası ihlallerinin "mevcut tehdidin değişen doğasını" ortaya koyduğunu belirterek, İttifak'ın tüm hava tehditlerine karşı daha üstün koruma sağlayan çok katmanlı ve 360 derecelik yaklaşımı bulunan entegre hava ve füze savunma sistemlerini güçlendirdiğini kaydetti.

Rutte, Rusya'nın NATO müttefiklerine yönelik "pervasız" eylemlerine devam ettiğini, bunlarla Ukrayna'ya verilen desteği durdurmaya çalıştığı değerlendirmesini yaparak Kiev'e desteğin süreceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, İttifak'ın, hibrit tehditlere karşı koymak için ihtiyaç duyduğu tüm müdahale seçeneklerine sahip olduğunu vurguladı.

AVRUPA’DAKİ GÜVENLİK DURUMU

Sinkevicius da Rutte ile NATO'nun caydırıcılığı, savunması, doğu kanadındaki hazırlık durumu ve Ukrayna'ya destek konularında "mükemmel bir görüşme" yaptıklarını aktararak, Avrupa'daki güvenlik durumunun "zorlu ve gergin" seyrettiğine dikkati çekti.

Litvanya Başbakanı Sinkevicius ayrıca, bir Alman tugayının 2027 sonuna kadar Litvanya'da konuşlamasına yönelik hazırlıkların planlandığı şekilde sürdüğünü ifade etti.