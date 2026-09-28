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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 23:48

NATO'dan AB'ye savunma sanayisi mesajı: Türkiye'yi de hesaba katın

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich AB-NATO savunma işbirliğini değerlendirirken Türk savunma şirketlerinin önemine dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 23:48

(AP) Savunma ve Güvenlik Komisyonu toplantısında konuşan Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich, AB-NATO işbirliğinde Türk savunma sanayisine de yer verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "’daki NATO Zirvesi Savunma Endüstrisi Forumu’nda yüzlerce sanayi şirketi, yüksek tespit ve takip de dahil farklı alanlarda 50 milyar euroyu aşan sözleşmeler yaptı. Görüyoruz ki NATO ve AB üretimli savunma sanayii politikaları Kanadalı, İngiliz, Norveçli ve Türk savunma şirketleri için önemli" dedi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE DİKKAT ÇEKTİ

AP Savunma ve Güvenlik Komisyonu, Avrupa Birliği (AB)-NATO muhtemel işbirlikleri konulu toplantı düzenledi. Toplantıya katılan NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich, konuşmasında Türk savunma sanayiine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. NATO Yüksek Komutanı, AB ve NATO'nun daha fazla işbirliği içinde çalışması gerektiğine vurgu yaptı. Avrupa'da son günlerde yaşanan saldırı tehditleri ve dünya genelinde yükselen risklere değinen Grynkewich, Avrupa'nın savunma sanayiine verdiği önemin giderek artmasından memnun olduğunu ancak bunun yetersiz olduğunu söyledi. Dünyanın güncel durumda birçok risk barındırdığını ve NATO'nun Avrupa'nın savunmasında ana unsur olduğunu söyleyen Grynkewich, Ankara'da yapılan NATO Zirvesi sonrasında AB savunma üretiminde Türk şirketlerinin de yer alması gerektiğini belirtti. Grynkewich, "Ankara’daki NATO Zirvesi Savunma Endüstrisi Forumu’nda yüzlerce sanayi şirketi, yüksek tespit ve takip de dahil farklı alanlarda 50 milyar euroyu aşan sözleşmeler yaptı. Görüyoruz ki NATO ve AB üretimli savunma sanayii politikaları Kanadalı, İngiliz, Norveçli ve Türk savunma şirketleri için önemli'' ifadelerini kullandı.
Toplantıda AB ve NATO arasında yeni bir işbirliği alanı olarak askeri Schengen vizesi politikası da gündeme geldi. Askeri unsurların ülkeler arası geçişinin yeniden düzenlenmesini içeren askeri Schengen için Avrupa'daki altyapının modernize edilmesi ve bunun için 4,7 milyar euroluk bir bütçenin ayrılması gerektiği bildirildi. Bu bütçeyle eskimiş demir yolları, otoyollar ve köprüler gibi altyapı unsurlarının modern savaş araçlarının yükünü kaldırabilecek hale getirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

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#ankara
#Avrupa Parlamentosu
#nato
#türk savunma sanayii
#Alexus G Grynkewich
#Dünya
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