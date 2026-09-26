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Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 17:49

Pakistan’da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan’ın Kyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Dera İsmail Khan kentinde, kaçakçılıkla mücadele kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 17:49

’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Dera Ismail Khan kentinde bomba yüklü araç ile intihar saldırısı düzenlendi. Polis kaynaklarına göre saldırıda, kentin Darazanda bölgesindeki kaçakçılıkla mücadele kontrol noktası hedef alındı.

HABERİN ÖZETİ

Pakistan’da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Pakistan’ın Dera Ismail Khan kentindeki kaçakçılıkla mücadele kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.
Saldırı, Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Dera Ismail Khan ile Ketta kenti arasındaki kara yolunda bulunan Darazanda bölgesindeki kontrol noktasını hedef aldı.
Saldırıda 2 kadın ve 2 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi.
Yaralanan 30'u aşkın kişiden bazılarının durumunun ağır olması sebebiyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.
Yetkililer, 'Fitna al-Khawarij' olarak andıkları ve ülkede terör örgütü listesinde yer alan Pakistan Talibanı'nın (TTP) güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef aldığını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Pakistan’da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

12 ÖLÜ, 30'U AŞKIN YARALI

Güvenlik yetkilileri, saldırının Dera İsmail Khan ile Ketta kenti arasındaki kara yolunda meydana geldiğini açıkladı. Saldırıda 2 kadın ve 2 yaşındaki bir çocuk dahil 12 kişi yaşamını yitirirken, 30’dan fazla kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, bu nedenle can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ VE SİVİLLER HEDEF ALINDI

Kaynaklar, kaçakçılıkla mücadele kontrol noktasına yönelik saldırının terör örgütleri ile suç unsurları arasındaki bağlantının bir göstergesi olduğunu belirterek, "Fitna al-Khawarij bir kez daha güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef aldı" ifadelerini kullandı.

"Fitna al-Khawarij", Pakistan'ın ülkede terör örgütü listesinde yer alan Tehreek-i-Taliban (TTP-Pakistan Talibanı) için kullandığı bir terim olarak biliniyor.

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ETİKETLER
#Pakistan
#Ketta
#Khyber-pakhtunkhwa
#Dera İsmail Khan
#Darazanda
#Dünya
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