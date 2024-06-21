Pakistan'da Kur'an'a hakaret ettiği' iddia edilen kişi linç edilerek öldürüldü

21 Haziran 2024 06:24 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 06:25

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık etmekle suçlanan Pakistanlı bir adam, ülkenin Svat bölgesinde öfkeli kalabalık tarafından linç edilerek öldürüldü.

TUTUKLAMA, ÖFKEYİ DİNDİRMEDİ

Bir polis yetkilisi, saldırganların daha sonra cesedi ateşe verdiğini söyledi. AFP'ye konuşan polis yetkilisi, öldürülen şahsın dün öğleden sonra ülkenin kuzeydoğusunda Afganistan sınırında yer alan Madian'da Kur'an'ın bir nüshasını yaktığı bu nedenle tutuklandığını bildirdi. Ancak karakol, öfkeli bir kalabalık tarafından kuşatıldı.

KARAKOLU BASIP DIŞARI ÇIKARDILAR

Birkaç kişi içeri girerek polis memurlarının havaya ateş etmesine rağmen, şahsı dışarı sürükledi. Kalabalığın içinde kalan şahıs dövülerek linç edildi ve hayatını kaybetti.

Polis yetkilisinin aktardığına göre bununla da kalmayan öfkeli kalabalık, cesede benzin dökerek ateşe verdikten sonra olay yerinden dağıldı

Mayıs ayı sonlarında Pencap kentinde, Kuran'ın sayfalarını yakmakla suçlanan bir Hıristiyan, kalabalık tarafından linç edilmiş, kaldırıldığı hastanede gördüğü tedaviye rağmen haziran ayı başında hayatını kaybetmişti.