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 | Berkay Alptekin

Rusya, ABD'nin ateşkes teklifini beğenmedi: Barışçıl eylemleri taklit eden adımlara ihtiyaç yok

ABD'nin Rusya-Ukrayna için 30 günlük ateşkes önerisinde bulunmuştu. Ukrayna'nın ateşkes teklifini kabul etmesi sonrası gözler Kremlin'e çevrilmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, ABD'nin 30 günlük geçici ateşkes önerisine yönelik açıklamalarda bulundu.

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Rusya, ABD'nin ateşkes teklifini beğenmedi: Barışçıl eylemleri taklit eden adımlara ihtiyaç yok
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 17:40

Rus medyasında çıkan haberlere göre, Kremlin'den üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından önerilen geçici ateşkes önerisi hakkında konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarından Yuri Uşakov, Rusya-1 televizyon kanalına röportaj verdi.

"BARIŞÇIL EYLEMLERİ TAKLİT EDEN ADIMLARA İHTİYAÇ YOK"

Kanalın haberine göre Kremlin danışmanı Uşakov, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'a, geçici ateşkesin Ukrayna ordusu için "bir soluklanmadan başka bir şey olmadığını" söyleyerek, ""Bunun (geçici ateşkesin), Ukrayna ordusu için geçici bir moladan başka bir şey olmadığı yönündeki tutumumuzu dile getirdim. Amacımız ülkemizin meşru çıkarlarını ve bilinen endişelerimizi dikkate alan uzun vadeli barışçıl bir çözümdür. Bunun için çalışıyoruz. Bu durumda hiç kimsenin barışçıl eylemleri taklit eden adımlara ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.

Uşakov, 30 günlük ateşkesin Rusya'ya bir faydası olmadığını vurguladı. Uşakov, ateşkes önerisinin "aceleci" olduğunu ve Rusya'nın çıkarları göz önünde bulundurularak güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

"ANLAMLI BİR YANIT GELMEDİ"

ABD ve Ukrayna, Suudi Arabistan'daki görüşmeleri sırasında 30 günlük bir ateşkes planı üzerinde anlaştı. Rusya'nın bu öneriye ne yanıt vereceği ise belirsizliğini koruyordu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yaptığı açıklamayla, "Rusya'dan ateşkes teklifine maalesef ki anlamlı bir yanıt gelmedi" ifadelerini kullandı.

TRUMP HIZLI BİR BARIŞ GÖRMEK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da hızlı bir barış görmek istiyor. Trump ayırca Ukrayna'nın savunmasını desteklemenin Amerikan vergi mükelleflerine olan büyük maliyetinin yanı sıra, büyük yıkım ve can kaybını da eleştiriyor.

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