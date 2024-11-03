Rusya'nın 'kardeş ülkesi' cepheye yemek yığdı! Konservenin üzerindeki yazıyı çevirdiklerinde şoke oldular

03 Kasım 2024 14:54 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 15:23

Kuzey Kore'nin Rus cephesine gönderdiği konserveler sosyal medyada gündem oldu. Bir Rus askeri, 'kardeş ülkeden' aldığı, içi et yahnisi dolu konserveyi kamera karşısında denerken bir başka Rus askeri ise cephedeki arkadaşlarını bir video ile uyardı. Konservenin üstünde Korece açık şekilde 'köpek eti' yazarken Rus askerlerinin farkında olmadan konserveleri yedikleri ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki Rus askeri, 'kardeş ülke' olarak adlandırdıkları Kuzey Kore sayesinde elde ettiği konservenin tadına baktı. Başka bir Rus askeri ise cephedeki arkadaşlarını bir video ile uyardı. Konservenin üzerindeki yazıları çevirdiklerini ve üzerinde büyük bir şekilde köpek eti yazdığını ifade etti.

Rus askeri, cephedeki silah arkadaşlarını 'kardeş ülkeden' gelen konservelerin üzerinde yazanları çevirmeden, bu erzakları "ağızlarına sürmemeleri" konusunda uyardı.

'KARDEŞ ÜLKE' KUZEY KORE

Bahsedilen 'kardeş ülkenin' konservelerin üzerindeki Korece yazılardan yola çıkarak Kuzey Kore olduğu son derece açık. Kuzey Kore'de köpek yemek, yasalarla korunan bir davranış.

Öyle ki Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, geçtiğimiz aylarda köpekleri evcil hayvan olarak tutmayı yasaklamıştı. Köpek sahipleri, bu hayvanları sadece "etleri ve kürkleri" için besleyebiliyor.

Kuzey Kore lideri daha önce, köpek sahipliğini "burjuvazi, batılı bir davranış" olarak tasvir etmişti. Kuzey Kore'nin "Sosyalist Kadınlar Birliği" aracılığıyla duyurulan yasak ile ilgili açıklamada, "Bir köpeğe aile üyesi gibi davranmak sosyalist yaşam tarzıyla bağdaşmaz ve bundan kesinlikle kaçınılmalıdır" ifadelerine yer verilmişti.