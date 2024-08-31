Son dakika | ABD’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ağustos 2024 19:57 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 20:11
Son dakika haberi: ABD otobüs kazasıyla sarsıldı. Mississippi’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi öldü, 37 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son dakika haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) bağlı Mississippi eyaletinde seyir halindeki 47 kişilik yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Warren County Adli Yargıcı Doug Huskey, kazayla ilgili bilgi verdi.
2 ÇOCUK 7 ÖLÜ!
Mississippi eyaletine bağlı Vicksburg şehrindeki otoyolda seyir halindeki otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 37 yaralı Vicksburg ve Jackson'daki hastanelere nakledildi. Warren County Adli Yargıcı Doug Huskey, kazada ölenler arasında 6 ve 16 yaşlarında 2 kardeşin olduğunu belirtti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karayolları devriyesi, 2018 model Volvo otobüsünün Bovina yakınlarında devrildiğini bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı