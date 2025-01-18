Son dakika | Ateşkesin başlamasına saatler kala Netanyahu işi yokuşa sürüp şart koştu!

18 Ocak 2025 20:48 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 21:16

Dünya Gazze'de ateşkesin başlamasına gözlerini çevirmişken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işleri zora sokan bir son dakika açıklaması yaptı. Netanyahu Hamas’ın ilk aşamada serbest bırakacağı 33 İsrailli esirin listesini paylaşmadığını gerekçe göstererek, ateşkesin başlamayacağını duyurdu. İşte detaylar...

İsrail ateşkes öncesi saldırılara devam etti! Esirlerin olduğu binayı vurdu

İsrail ateşkes öncesi saldırılara devam etti! Esirlerin olduğu binayı vurdu

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesi beklenirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan anlaşmaya yönelik sert bir açıklama geldi. Hamas’ın serbest bırakılacak ilk esirlerin isim listesini bildirmediğini iddia eden Netanyahu, “Listeler elimize ulaşana kadar anlaşmada ilerleme olmayacak. İsrail, ihlallere karşı asla taviz vermeyecek, tüm sorumluluk Hamas’a aittir” dedi.

İsrail tarafı, sürecin bu adım olmadan başlamayacağını vurgularken, anlaşmanın geleceği belirsizliğini koruyor. Gazze’deki kritik süreç, iki taraf arasındaki gerilimi yeniden alevlendirme potansiyeli taşıyor.

Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 1737 Filistinlinin serbest bırakılacağını söylemişti. Fotoğrafta, esir takası çerçevesinde serbest kalacak Filistinlilerin tutulduğu Batı Şeria'nın Ramallah kenti batısındaki Ofer Cezaevi ve çevresi görülüyor.