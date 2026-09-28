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Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 02:08
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 02:10

Tayland'da muson yağışlarının yol açtığı sel felaketinde can kaybı 8'e yükseldi

Tayland'da son 10 gündür etkili olan şiddetli muson yağışları sel ve su baskınlarına yol açtı. Ülke genelinde 8 kişinin hayatını kaybettiği felaketten 545 binden fazla kişi etkilenirken, başkent Bangkok'ta hayatın durma noktasına gelmesi üzerine 2 gün resmi tatil ilan edildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 02:08
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 02:10

'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesi (DDPM) verilerine göre, ülke genelinde 25 ilde etkili olan şiddetli yağışlardan 545 binden fazla kişi etkilenirken, son 10 günde sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. DDPM tarafından yapılan açıklamada, 50 ilçesi afet bölgesi ilan edilen başkent 'ta yaklaşık 52 bin hanenin selden etkilendiği, yaklaşık 5 bin kişinin ise sel nedeniyle barınma merkezlerine tahliye edildiği bildirildi. Başkent Bangkok'ta yarın ve salı günü resmi tatil ilan edildi.

Tayland'da muson yağışlarının yol açtığı sel felaketinde can kaybı 8'e yükseldi

TAYLAND BAŞBAKANI AFET BÖLGELERİNİ ZİYARET ETTİ

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, bugün Bangkok'ta selden yoğun etkilenen bazı afet bölgelerini ziyaret etti. Başbakan Anutin yaptığı basın açıklamasında, hükümetin tüm imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlara yardım etmeye çalıştığını, ancak önceliğin hayati tehlikesi bulunanlar olduğunu ifade etti.

Tayland'da muson yağışlarının yol açtığı sel felaketinde can kaybı 8'e yükseldi

Başbakanın ziyareti sırasında bazı vatandaşlar hükümetin çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

TAYLAND ORDUSU YARDIM ÇALIŞMALARINA KATILDI

Ülke genelinde devam eden şiddetli muson yağışları ve yol açtığı hasar nedeniyle arama kurtarma ve yardım çalışmaları yürüten ordu kuvvetleri, Bangkok'taki çalışmalara da katıldı. Askeri personelin kamyonlar ve askeri botlarla vatandaşların ulaşımına, zor şartlardaki evlere yemek ve su dağıtımına yardımcı olduğu görüldü.

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, yağışların durması halinde su tahliye çalışmalarının hızlandırılacağını, ancak yüksek kesimlerden gelen su nedeniyle kentteki bazı bölgelerde suyun tamamen çekilmesinin birkaç gün sürebileceğini söyledi.

Tayland'da muson yağışlarının yol açtığı sel felaketinde can kaybı 8'e yükseldi

BANGKOK'TAKİ İKİ ULUSLARARASI HAVALİMANINDA ULAŞIM AKSADI

Öte yandan, sel nedeniyle Bangkok'taki iki uluslararası havalimanında da ulaşım ve operasyonlarda aksaklıklar yaşandı. Suvarnabhumi Havalimanı'nda bazı yer hizmetleri personelinin havalimanına ulaşamaması ve ekipman sorunları nedeniyle uçuşlarda gecikmeler ile bagaj tesliminde gecikmeler yaşandığı bildirildi. Tayland Sivil Havacılık Otoritesi (CAAT), sel nedeniyle yolculara uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanlarında olmaları çağrısında bulundu. Yetkililer, vatandaşlara resmi uyarıları takip etmeleri, riskli bölgelerden uzak durmaları ve tahliye talimatı verilmesi halinde vakit kaybetmeden güvenli bölgelere geçmeleri çağrısında bulundu.

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ETİKETLER
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#Chadchart Sittipunt
#Suvarnabhumi Havalimanı
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