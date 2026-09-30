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Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 00:27
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 00:27

Trump'tan 'süper zeka' açıklaması: "Yapay zekanın adını resmi olarak 'SI' yapıyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dev teknoloji liderleriyle görüşmesinin ardından İran ile yaşanan gerilime dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İran'ın nihayetinde pes etmek zorunda kalacağını belirten Trump, teknoloji zirvesinde yapay zekanın adını resmi olarak "Süper Zeka" (SI) olarak değiştiren bir belgeye imza attıklarını duyurdu.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Trump'tan 'süper zeka' açıklaması:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 00:27
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 00:27

Başkanı , " henüz pes edecek mi bilmiyorum ama nihayetinde edecek. Çok kötü durumdalar" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ’da yapay zeka şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiği öğle yemeğinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. İran’ın pes etme ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren Trump, "İran henüz pes edecek mi bilmiyorum ama nihayetinde edecek. Çok kötü durumdalar" dedi.

Trump, "Son birkaç gün içinde Hürmüz Boğazı’ndan nükleer silah elde edilmesini durdurmak için başlattığımız savaştan çok daha önceki dönemler de dahil olmak üzere, tarihin herhangi bir döneminden daha fazla petrol geçirdik. Yaptıklarımız, nükleer silah edinilmesini durdurmak için. İran, bu teknolojiye sahip olmayacak" dedi.

"ZAMANINDA DURDURABİLİRLERDİ"

Kuzey Kore nükleer silah sahibi olabilirken İran’ın neden nükleer silah sahibi olamayacağı sorusuna Trump, "Zamanında durdurabilirlerdi. Ama o zaman başka bir başkan vardı" cevabını verdi.

Kuzey Kore Ulusal Lideri Kim Jong-Un’un dostu olduğunu da ifade eden Trump, "Kim Jong-Un, bizimki kadar olmasa da oldukça büyük nükleer kapasiteye sahip. Neden biliyor musunuz? Çünkü önceki başkanlar, benim yaptığımı yapmadı" dedi.

Kuzey Kore liderine ilişkin açıklamalarında Trump, "Ben etrafta olduğum sürece, sorun çıkarmayacak" ifadelerini kullandı.

Trump'tan 'süper zeka' açıklaması: "Yapay zekanın adını resmi olarak 'SI' yapıyoruz"

YAPAY ZEKANIN ADI RESMİ OLARAK "SÜPER ZEKA" OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Trump, Beyaz Saray’da Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, NVIDIA CEO’su Jensen Huang, Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Microsoft CEO’su Satya Nadella, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Alphabet ve Google CEO’su Sundar Pichai, Anthropic CEO’su Dario Amodei, OpenAI Başkanı Greg Brockman ve yapay zeka alanındaki diğer yöneticilerle yapılan toplantıda yapay zekanın adını resmi olarak "Süper Zeka" ve kısaltmasını SI (Super Intelligence) olarak değiştiren bir belge imzalandığını da duyurdu.

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#donald trump
#Beyaz Saray
#ABD
#iran
#Süper Zekā
#Dünya
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