İki bakanlık anlaştı! İlkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için yeni uygulama

31 Ağustos 2024 12:47 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 12:59

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilkokula yeni başlayacak çocuklar için yeni uygulama... İki bakanlık, ilkokula yeni başlayacak çocuklar ile velilerinin okula daha hızlı uyum sağlamalarını için birlikte çalışacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda öğrenim görmeye başlayacak 1. sınıf öğrencileri ve velilerine yönelik uyum süreci faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere yapılan protokolü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzaladı.

"BİR FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Bakanlık olarak bu yıl merkeze aldıkları üç ana başlıktan birini ailelerin eğitim öğretim süreçlerine daha aktif yer alması olarak açıklayan Bakan Tekin, "Ailelerin kendilerini çocuklarının eğitim öğretim süreçlerinin bir parçası olarak görmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Yıl boyunca biz bu kapsamda farklı etkinlikler planlamayı düşünüyoruz. Yine onu da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapma arzusundayız. Bu protokolle okula bu yıl ilk defa başlayan çocuklarımızın velilerine bu perspektifte kendilerine sürecin ana paydaşlarından bir tanesi olduğuna dair bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Eğitim öğretim sürecinde, okulun ve öğretmenin çocuklar üzerindeki etkisi ile ilgili yapılan araştırmalarda yüzde 50 orana ulaşıldığını söyleyen Tekin, toplumun farklı kesimlerinin, en çok da ailenin çocuklar üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

ÖĞRENCİLERE VE VELİLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı hafta, uyum sürecini kolaylaştırmak için, ilkokula yeni başlayan öğrencilerin okul ortamına ve öğretmenlerine alışmasını sağlamak, oyunlar ve etkileşimli etkinlikler ile kaygılarını azaltmak, aile ilişkilerini güçlendirmek, velilerin okul ile ilişkilerini güçlendirmek ve dayanışmayı pekiştirmek amaçlanıyor.

Ayrıca, ailelerin öğretmenlerle tanışması ve iletişim kurması için fırsatlar sunmak, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ve ailelerinin bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak, velilere çocuklarının eğitimi konusunda rehberlik etmek ve ilkokula başlayan öğrencilere ve velilere yönelik faaliyetler planlanması da hedefleniyor.

Protokol kapsamında, ilkokul birinci sınıf öğrencileri ve velileri ile kortej yürüyüşü yapılması planlanıyor. ‘"Bizi Anla’tır’’ konseptli, farklı illeri gezecek olan tır faaliyete geçecek. Tırda yer alan mobil sahnede film gösterimi yapılacak. Öğrencilerin oryantasyonu için okul içi çalışmalar gerçekleştirilecek. Öte yandan ailelere/velilere yönelik sinema, tiyatro ve konferans seansları da Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarınca organize edilecek.