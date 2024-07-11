Maarif model 2024-2025 yılına damga vuracak! Geleceğin bilim insanları ve filozoflar için yol haritası

11 Temmuz 2024 12:52 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 13:56

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Uzman isim Afyonkarahisar depremi öncesinde o fay konusunda uyarmıştı! Bir dal kadar ipince

Türkiye'de 2024 yılına damga vuran konulardan biri Maarif model kavramı oldu. Akademisyenleri bir araya getiren Maarif model, bir yol haritası olarak çizildi. Eğitimden sanata katkı sunacak yerli ve milli olan Maarif model yüzyıllar önce akıllara kazılmış edebiyat, felsefe, fizik ve sağlık alanında ün yapan isimlerin nesillerini devam ettirmek için tasarlandı.

Tasarım sürecinde yer alan Maarif Platformu Başkanı Prof. Dr. Osman Çakmak, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a 2024-2025 yılına damga vuracak Maarif modelin detaylarını anlattı.

MAARİF MODEL NEDEN GEREKLİ?

Türkiye yüzyılına damga vuracak olan Maarif modeliyle yeteneğe bağlı eğitim ve öğretim anlayışıyla beraber yerli ve milli bir duruşu da temsil ediyor. Ezberlenmiş anlayışta kaybolan yetenekler bu kez Maarif modelle gün yüzüne çıkacak.

En önemli detay ise Dünya tarihine bilim edebiyat matematik felsefe konularında damga vuran ve bu topraklardan çıkan önemli isimler gibi bir gelecek nesil hazırlama anlayışı olacağının altını çizen Prof. Dr. Osman Çakmak, çok uzun süredir bu proje üzerinde çalışıldığını belirtti.

Maarif modelde geçmişten ilham alınıp gelecekler inşa etmek olduğunu vurgulayan Çakmak, tamamen yerli ve milli olduğunu açıkladı.

Çakmak sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf Has Hacib’ten Ahmet Yesevi’ye; İmam Gazali’den İbn-i Arabi’ye; Mevlana’dan Yunus Emre ve Attar’a; Kindi, Sühreverdi, Nizamül Mülk’e kadar dünya bilim ve düşünce tarihine mal olmuş birçok düşünür ve âlimin maarifle ilgili tespit ve yaklaşımları masaya yatırıldı. Diğer yandan Nurettin Topçu ve Bediüzzaman gibi yakın dönemde Doğu’yu da Batı’yı da iyi bilen mütefekkirlerin fikirleri de gündeme getirildi. Çalıştay boyunca gündeme gelen konulardan birisi de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve onunla bağlantılı yeni müfredat üzerine değerlendirmeler oldu. Kendi kavramlarımızı yeniden keşfetmeye yönelik proje ve çalışmalarla yaparak modelin içini doldurabiliriz."

MAARİF MODELİ 2024-2025 EĞİTİM YILINA DAMGA VURACAK!

Prof. Dr. Fuat Sezgin, yıllarca eğitim sisteminin değiştirilerek çocukların küçük yaşlarda yeteneklerine yönelmesini vurguladığı anlayışına günümüzde Maarif Modelle bir yol haritası çizildi. Çakmak, "Gençlerimiz, Batının ileri teknolojisi karşısında milli ve dini açıdan aşağılık kompleksine kapılıp, batıya büyük hayranlık duyarak taklitçi bir yola girmektedir. İşte bu noktada yaşanan kırılma, milletçe kültür, inanç ve milli şuurumuzun yok olmasına ve sonsuza kadar başkalarına muhtaç, onların desteğiyle ayakta kalabilen ve hiçbir zaman kendine güvenemeyen nesillerin yetişmesine sebep olmaktadır. Bilim felsefesi ve bilim tarihi dersleri verdim. Orada gördüğüm şuydu: Öğrenciler tarihi gerçeklerle buluşunca hızla güvenleri yerine geliyor. Aşağılık kompleksine karşı en büyük devanın, adeta şok etkisi yapacak ilacın bilim tarihi ile ilgili gerçeklerinin onlara sunulması olduğunu düşünüyorum. Gerçek İslam Bilim ve Medeniyet, Maarif Tarihinin sunulması sadece milletimize değil, tüm İslam alemine büyük bir ümit, güven ve motivasyon sağlayacaktır. Bunu idrak edebilsek kısa zamanda kültür emperyalizminden kurtulup medeniyet yarışında yerimizi alabileceğiz. Müslümanlar ve ecdadımız geçmişte bilim, sanat ve teknolojide dünyaya nasıl yön vermişlerse, gelecekte de bunu yapabilecek inanç, irade ve kapasiteye sahip olduklarını göstereceklerdi" dedi.

Öz Türkçe kimlikli bir eğitim modeli olan Maarif Modelde dünyanın dört bir kıtasına yayılmış her kültürden etkilenmiş her bilgiyi içinde barındırmış Osmanlı devletinin eğitim anlayışını barındırmaktadır.

MAARİF MODELİ ÇALIŞMALARINDA KİMLER YER ALDI?

Maarif Platformu Başkanı Prof. Dr. Osman Çakmak, geleceğimizi yeniden inşa edecek ve Türkiye'nin yüzyılına damga vuracak modelde yer alan değerli isimlerin başta İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlerdeki akademisyenlerin yer aldığının altını çizdi.

Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Batman, Eskişehir, Iğdır, Erzurum, Kayseri, Samsun, Şanlıurfa’dan birçok akademisyen yer aldı. Öte yandan Çakmak katılan diğer üyeler hakkında ise şunları söyledi:

"İstanbul İl Milli Eğitim Müdürünün, çeşitli üniversitelerimizden rektörlerin, milletvekillerinin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu üyesinin, eğitim bilimcilerin, akademisyenlerin, öğretmen ve okul idarecilerinin ve çeşitli STK temsilcilerinin katıldığı ve çok yönlü paydaşların buluştuğu bir bilim şöleni halinde geçti. Maarif Platformunun destek verdiği Çalıştayın Başkanlığını Prof. Dr. Bayram Özer yaptı. Çalıştay İstanbul TÜGVA genel merkezinde icra edildi.

Toplantı, TÜGVA Genel Başkan yardımcısı Selim Özaltun, Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Bayram Özer ve ilgili protokol konuşmaları ile başladı. Arkasından 1. panel başladı. Rektör Yücel Oğurlu’nun başkanı olarak yer aldığı oturumda davetli konuşmacılar; Tahsin Görgün, Kemal Tekden, Ömer Özyılmaz, Burhan Akpınar hocalarımız sunumlarını yaptılar. Toplam 7 panel ve sosyal aktiviteli kapanış oturumu ile toplantı iki gün sürdü (29-30.06.2024). Bir ön rapor yayınlandı."