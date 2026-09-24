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Eğitim
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:12

MEB Okul Randevu Sistemi nasıl kullanılır? Okul Randevu Sistemi nedir, nasıl randevu alınır? MEB okul Randevu Sistemi...

Okullarda öğretmenlerle görüşmek için artık randevu alınması gerekiyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğretmenlerle görüşmek isteyen veliler için Okul Randevu Sistemi gündeme geldi. Çocuklarının okuldaki durumu hakkında bilgi almak isteyen veliler artık dijital ortamdan planlanan bir randevu sayesinde görüşme sağlayabilecek. Peki Okul Randevu Sistemi nedir? Okul Randevu Sistemi nasıl kullanılır?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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MEB Okul Randevu Sistemi nasıl kullanılır? Okul Randevu Sistemi nedir, nasıl randevu alınır? MEB okul Randevu Sistemi...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:12

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğretmenleri ile görüşmek isteyen veliler Okul Randevu Sistemi'nin nasıl kullanılacağını araştırmaya başladı. Öğrencilerinin eğitim durumu ile ilgili öğretmenlerden bilgi almak isteyen veliler artık Okul Randevu Sistemi üzerinden randevu oluşturarak görüşme talep edebilecek. tarafından geliştirilen bu yeni sistem ile birlikte veliler öğretmenlerle yapacakları görüşmeleri planlayabilecek ve işlemlerini kolayca halledebilecekler. Peki Okul Randevu Sistemi üzerinden nasıl randevu alınır? Okul Randevu Sistemi nedir?

MEB Okul Randevu Sistemi nasıl kullanılır? Okul Randevu Sistemi nedir, nasıl randevu alınır? MEB okul Randevu Sistemi...

OKUL RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?

MEB Okul Randevu Sistemi, velilerin öğrencilerle görüşmelerini planlı bir hale getirmek, düzensiz ziyaretlerin ders akışını etkilememesi ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak adına uygulanmaya konan resmi bir dijital platform olarak hizmet vermektedir. 
Velilerin öğretmenlerden randevu alarak okula ziyarette bulunmaları zorunludur. Randevusu bulunmayan bir veli okul güvenliğinden içeri alınamaz. Bu nedenle sistem üzerinden randevu almak son derece önemlidir.

OKUL RANDEVU SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

MEB Okul Randevu Sistemi nasıl kullanılır? Okul Randevu Sistemi nedir, nasıl randevu alınır? MEB okul Randevu Sistemi...

MEB OKUL RANDEVU SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

Öğretmenlerin ve velilerin öğrenciler hakkında uygun bir ortamda görüşmesine olanak sunan MEB Okul Randevu Sistemi ile erişim sağlanabilen bir dijital platformdur. Milli eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden veya e-Okul VBS üzerinden sisteme giriş yaparak okul yönetimi, veya rehberlik servisi görüşmeleri alınabilir. Sisteme giriş yapan veliler "Yeni Randevu" bölümünün ardından öğrenci seçerek "Okuldan Randevu Al" seçeneği ile görüşülmek istenen kişiye ulaşılabilecek. Uygun gün ve saatin belirlenmesinin ardından görüşme talebi oluşturulmuş olacak.

Randevu talebinin oluşturulmasının ardından veli talebi ilk etapta "İşlem Bekliyor" durumunda görülecek. Okulun onay vermesinin ardından görüşme günü ve saati kesinleşecek ve veliye SMS veya e-posta bildirimi yapılacak. 

MEB Okul Randevu Sistemi nasıl kullanılır? Okul Randevu Sistemi nedir, nasıl randevu alınır? MEB okul Randevu Sistemi...
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ETİKETLER
#öğretmen
#E-Devlet
#milli eğitim bakanlığı
#E-okul Vbs
#Okul Randevu Sistemi
#Eğitim
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