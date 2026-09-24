MEB Okul Randevu Sistemi nasıl kullanılır? Okul Randevu Sistemi nedir, nasıl randevu alınır? MEB okul Randevu Sistemi...

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğretmenleri ile görüşmek isteyen veliler Okul Randevu Sistemi'nin nasıl kullanılacağını araştırmaya başladı. Öğrencilerinin eğitim durumu ile ilgili öğretmenlerden bilgi almak isteyen veliler artık Okul Randevu Sistemi üzerinden randevu oluşturarak görüşme talep edebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bu yeni sistem ile birlikte veliler öğretmenlerle yapacakları görüşmeleri planlayabilecek ve işlemlerini kolayca halledebilecekler. Peki Okul Randevu Sistemi üzerinden nasıl randevu alınır? Okul Randevu Sistemi nedir?

OKUL RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?

MEB Okul Randevu Sistemi, velilerin öğrencilerle görüşmelerini planlı bir hale getirmek, düzensiz ziyaretlerin ders akışını etkilememesi ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak adına uygulanmaya konan resmi bir dijital platform olarak hizmet vermektedir.

Velilerin öğretmenlerden randevu alarak okula ziyarette bulunmaları zorunludur. Randevusu bulunmayan bir veli okul güvenliğinden içeri alınamaz. Bu nedenle sistem üzerinden randevu almak son derece önemlidir.

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MEB OKUL RANDEVU SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

Öğretmenlerin ve velilerin öğrenciler hakkında uygun bir ortamda görüşmesine olanak sunan MEB Okul Randevu Sistemi e-Devlet ile erişim sağlanabilen bir dijital platformdur. Milli eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden veya e-Okul VBS üzerinden sisteme giriş yaparak okul yönetimi, öğretmen veya rehberlik servisi görüşmeleri alınabilir. Sisteme giriş yapan veliler "Yeni Randevu" bölümünün ardından öğrenci seçerek "Okuldan Randevu Al" seçeneği ile görüşülmek istenen kişiye ulaşılabilecek. Uygun gün ve saatin belirlenmesinin ardından görüşme talebi oluşturulmuş olacak.

Randevu talebinin oluşturulmasının ardından veli talebi ilk etapta "İşlem Bekliyor" durumunda görülecek. Okulun onay vermesinin ardından görüşme günü ve saati kesinleşecek ve veliye SMS veya e-posta bildirimi yapılacak.