Öğretmenlerin beklediği açıklama :3-6 Mayıs tarihlerindeki atama başvuruları sonuçlandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 May 2024 01:03 - Güncelleme : 11 May 2024 01:04
Öğretmen atama sonuçları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 3-6 Mayıs tarihlerinde başvurularının yapıldığı başvuru sonuçlarının ilan edildiğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılan öğretmen atama sonuçları belli oldu.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı.
Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak.
Sonuçlara, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı