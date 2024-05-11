Öğretmenlerin beklediği açıklama :3-6 Mayıs tarihlerindeki atama başvuruları sonuçlandı

11 May 2024 01:03 - Güncelleme : 11 May 2024 01:04

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılan öğretmen atama sonuçları belli oldu.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı.

Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak.

Sonuçlara, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.