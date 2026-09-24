AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre bugün saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,39 kilometre olarak açıklandı ve bu derinlik, sarsıntının yerel olarak nasıl hissedildiğini etkileyen önemli bir veri olarak kayıtlara geçti. Sarsıntı yalnızca Şanlıurfa merkez ve çevre ilçelerinde değil, komşu illerde de hissedildi. Depremin ardından okulların eğitim öğretime ara verip vermeyeceği merak ediliyor. Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 24 Eylül Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya’da okullar tatil mi oldu?

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HABERİN ÖZETİ Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 24 Eylül Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya’da okullar tatil mi oldu? Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,39 kilometre olarak açıklandı. Sarsıntı Şanlıurfa merkez ve çevre ilçeleri ile komşu illerde de hissedildi. Şanlıurfa'da okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya için de valilik tarafından ayrı bir tatil kararı henüz açıklanmadı.





ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Depremin ardından Şanlıurfa Valiliği tarafından alınan tedbir kararı doğrultusunda il genelinde tüm okullarda eğitime bugünlük ara verildi. Kararın ardından okul yönetimleri velilere acil bilgilendirme mesajı gönderdi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir.”



GAZİANTEP, DİYARBAKIR, MALATYA'DA DURUM NE?

Deprem Şanlıurfa'yı ve çevre illeri sarsmış olsa da, Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya için de ayrı bir valilik tatil kararı henüz açıklanmadı.