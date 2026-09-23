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Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 18:07

VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor 2026? İlkokul, ortaokul ve lise başvuru ve sonuç tarihleri

VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor 2026? sorusu, 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru tarihleri belli olurken, öğrenciler başvuru ve sonuç tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 2026 VGM burs başvuru ve sonuç tarihleri...

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor 2026? İlkokul, ortaokul ve lise başvuru ve sonuç tarihleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 18:07

VGM ne zaman başlıyor 2026? sorusu, 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer alıyor. , yeni eğitim yılı için ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru tarihlerini açıkladı. 

VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yayımladığı 2026-2027 eğitim yılı burs takvimine göre VGM ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 6 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'da başlayacak.

VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor 2026? İlkokul, ortaokul ve lise başvuru ve sonuç tarihleri

Başvurular 20 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erecek. Böylece ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvurularını belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

VGM ortaöğrenim burs başvuru tarihleri

  • Başlangıç: 6 Ekim 2026, saat 10.00
  • Bitiş: 20 Ekim 2026, saat 23.59
  • Başvuru adresi: VGM'nin resmi internet sitesi
VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor 2026? İlkokul, ortaokul ve lise başvuru ve sonuç tarihleri

VGM, başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin tüm duyuruların resmi internet sitesi üzerinden yapılacağını belirtiyor. 

VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM burs başvuruları elektronik ortamda, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilerin başvuru döneminde VGM'nin burs başvuru ekranına girerek istenen bilgileri doldurması gerekiyor. 

Başvurular, Vakıflar Yönetmeliği ve ilgili değerlendirme cetvelinde yer alan kriterler doğrultusunda incelenecek.

VGM ayrıca burs başvuruları konusunda sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına karşı öğrencileri uyarıyor. Başvuru işlemlerinin yalnızca vgm.gov.tr üzerinden takip edilmesi gerekiyor. Genel Müdürlük, WhatsApp üzerinden öğrencilere ulaşmadığını ve burs işlemleri için para ya da hesap bilgisi istemediğini belirtiyor.

VGM bursundan kimler yararlanamaz?

VGM ortaöğrenim eğitim yardımından yararlanmak için ilgili mevzuatta belirtilen şartların sağlanması gerekiyor. Özel okulda öğrenim görenler, açık öğretim ortaokulu veya lisesine devam edenler ve mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri bu eğitim yardımından yararlanamıyor.

Ayrıca ailesinde VGM ortaöğrenim eğitim yardımı alan başka bir kardeşi bulunan öğrenciler, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alanlar, anasınıfı öğrencileri ve VGM'den muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim eğitim yardımından yararlanamıyor.

Üniversite VGM burs başvurusu ne zaman?

VGM'nin 2026-2027 eğitim yılı takviminde yükseköğrenim burs başvuru tarihi henüz kesinleşmedi. Üniversitelerde ön lisans ve lisans eğitimi gören öğrencilerin başvuru tarihleri, 2026 YKS ve DGS ek yerleştirme süreçleri dikkate alınarak belirlenecek. 

VGM, yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde resmi internet sitesi üzerinden duyuru yapılacağını açıkladı. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin başvuru tarihi için VGM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-2027 eğitim yılı VGM burs sonuçları için henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Ortaöğrenim başvurularının tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecinin yürütülmesi ve sonuçların VGM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

VGM ortaöğrenim bursu ne kadar?

VGM'nin resmi bilgilendirmesine göre ortaöğrenim eğitim yardımı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim yılı boyunca 9 ay, ekim-haziran döneminde veriliyor. 

2026-2027 eğitim yılı için burs miktarına ilişkin güncel tutarın resmi duyurular üzerinden takip edilmesi gerekiyor.

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#Eğitim Yardımı
#burs başvurusu
#vakıflar genel müdürlüğü
#Ortaöğrenim
#Vgm
#Eğitim
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