YKS ek tercih sonuçları 2026 sorgulama sonuc.osym.gov.tr! YKS ek tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS ek tercih sonuçları için ön görülen tarih belli oldu. Hayallerindeki ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim almak isteyen lise mezunları, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi çekiyordu. 2026-2027 eğitim öğretim yılında birçok üniversitede eğitim başlarken ek yerleştirme sonuçlarıyla boş kalan kontenjanlarda dolacak. YKS ek tercih sonuçları posta yoluyla veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. YKS ek yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra adaylar için kayıt maratonu başlayacak. Merkezi yerleştirmelerde olduğu gibi adaylar elektronik olarak veya bizzat üniversitelerin öğrenci işleri üzerinden belgelerini teslim ederek kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve eğitim hayatlarına başlayabilecek. YKS ek tercih sonuçları için nefesler tutuldu. Peki 2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? İşte, YKS ek yerleştirme sonuç görüntüleme sayfası…

YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2026 İÇİN KRİTİK TARİH

ÖSYM tarafından YKS ek tercihler, 21 Eylül tarihine kadar toplandı. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlara ek tercihlerle öğrenciler yerleştirilecek. Üniversitelerin eğitime başlaması sebebiyle ÖSYM kısa süre içerisinde değerlendirmesini tamamlayacak ve yerleştirme sonuçları duyurulacak.

Geçtiğimiz yıl 30 Eylül’de tamamlan tercihlerin ardından ek yerleştirme sonuçları 6 Ekim’de açıklanmıştı. Bu yıl ise en geç 28 Eylül Pazartesi gününe kadar sonuçların açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS ek tercih sonuçları posta yoluyla veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. YKS ek tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek ve adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sonuç sorgulama ekranına giriş yapılabilecek. YKS ek tercih sonuçları, alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle veya ÖSYM’nin mobil uygulamasından da görüntülenebilir. YKS ek tercih sonuçları ekranında şu bilgiler yer alacak;

Yerleştirilen adayın T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı

Üniversitenin adı, bölümü, tercih sıralaması

Yerleştirilen puan türü, yerleşme puanı ve yerleştirme türü

Üniversitenin kayıt tarihi ve adresi

2026-2027 KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ BEKLENİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı ek kontenjan, yatay geçiş, dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim ve normal öğrenim süresini tamamlayanlar için ek yurt başvuruları alınıyor. KYK ek yurt başvuru işlemleri, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde ek yurt başvuru ve yerleştirme süreci tamamlanacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS DESTEĞİ ARTACAK

Üniversitelerde ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından burs desteği sağlanıyor. Her yıl üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere yönelik burs başvuruları toplanıyor. KYK ek yerleştirmeyle üniversite kazanan adaylarda burs desteğinden faylanabilecek. Geçtiğimiz yıl burs/kredi desteği 4 bin lira olarak belirlenirken yeni eğitim yılında ise burs tutarı artacak. Aralık ayında KYK burs ücretlerine yapılacak zam oranı belli olurken burs tutarının 6 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

