Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>24 yılının ilk 6 ayında 52.600'den fazla şirket kuruldu

24 yılının ilk 6 ayında 52.600'den fazla şirket kuruldu

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 16:26 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 16:33
24 yılının ilk 6 ayında 52.600&#039;den fazla şirket kuruldu

Türkiye'de Ocak-Haziran döneminde yeni kurulan şirket sayısı 52 bin 676 oldu. Kurulan şirket sayısı Haziran'da yıllık yüzde 29,9 azaldı kapanan şirket sayısı ise yüzde 8,3 arttı. Haziran ayında Türkiye'de yabancı ortaklı yaklaşık 490 firma kuruldu.

Türkiye'de Ocak-Haziran döneminde  52 bin 676 yeni şirket kuruldu.  Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 25,8 artışla 11 bin 939'a yükseldi. Tasfiye edilen şirket sayısı ise yüzde 2,3 artarak 12 bin 175'e ulaştı.

Kurulan şirket sayısı Haziran'da yıllık yüzde 29,9 azaldı kapanan şirket sayısı ise yüzde 8,3 arttı.

 2024'TE YABANCI ORTAKLI 493 ŞİRKET KURULDU

Haziran 2024'te yabancı ortaklı 493 şirket kuruldu, bu şirketlerden 302'si Türk ortaklı, 26'sı İranlı, 13'ü ise Azerbaycanlı ortaklı oldu.

24 yılının ilk 6 ayında 52.600'den fazla şirket kuruldu - 1. Resim

Tobb'un verilerine göre, sadece haziran ayında 6 bin 606 firma kuruldu, bin 793 firma da tasfiye edildi.

Kurulan şirket sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 kooperatif sayısı yüzde 32,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 37,8 azaldı. Kapanan şirket sayısı yüzde 8,3, kooperatif sayısı yüzde 4,2 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 60,8 azalış gerçekleşti.

Gümüşhane ve Iğdır'da haziranda şirket kurulmadı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...