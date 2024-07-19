24 yılının ilk 6 ayında 52.600'den fazla şirket kuruldu
Türkiye'de Ocak-Haziran döneminde yeni kurulan şirket sayısı 52 bin 676 oldu. Kurulan şirket sayısı Haziran'da yıllık yüzde 29,9 azaldı kapanan şirket sayısı ise yüzde 8,3 arttı. Haziran ayında Türkiye'de yabancı ortaklı yaklaşık 490 firma kuruldu.
Türkiye'de Ocak-Haziran döneminde 52 bin 676 yeni şirket kuruldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 25,8 artışla 11 bin 939'a yükseldi. Tasfiye edilen şirket sayısı ise yüzde 2,3 artarak 12 bin 175'e ulaştı.
Kurulan şirket sayısı Haziran'da yıllık yüzde 29,9 azaldı kapanan şirket sayısı ise yüzde 8,3 arttı.
2024'TE YABANCI ORTAKLI 493 ŞİRKET KURULDU
Haziran 2024'te yabancı ortaklı 493 şirket kuruldu, bu şirketlerden 302'si Türk ortaklı, 26'sı İranlı, 13'ü ise Azerbaycanlı ortaklı oldu.
Tobb'un verilerine göre, sadece haziran ayında 6 bin 606 firma kuruldu, bin 793 firma da tasfiye edildi.
Kurulan şirket sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 kooperatif sayısı yüzde 32,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 37,8 azaldı. Kapanan şirket sayısı yüzde 8,3, kooperatif sayısı yüzde 4,2 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 60,8 azalış gerçekleşti.
Gümüşhane ve Iğdır'da haziranda şirket kurulmadı.