26 Eylül 2026 döviz kurları | Dolar ve Euro yükselişte

Döviz piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Dolar ve Euro haftanın son işlem gününde yükselişe geçti. Yatırımcılar cumartesi günü piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 26 Eylül 2026 döviz kurları...