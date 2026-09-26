26 Eylül 2026 döviz kurları | Dolar ve Euro yükselişte

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İstanbul
Döviz piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Dolar ve Euro haftanın son işlem gününde yükselişe geçti. Yatırımcılar cumartesi günü piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 26 Eylül 2026 döviz kurları...
1 DOLAR KAÇ TL?
Alış: 48,8374 TL
Satış: 49,0060 TL
EURO NE KADAR?
Alış: 55,6320 TL
Satış: 55,9304 TL
STERLİN NE KADAR?
Alış: 64,6353 TL
Satış: 65,0299 TL