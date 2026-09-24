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A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 09:08
1
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

24-25 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 markette bu hafta birçok ürün indirimli fiyatları ile satışa çıkıyor. 24-25 Eylül tarihlerinden itibaren onlarca ürün indirm fiyatıyla raflarda olacak. A101'de bu hafta Saç düzeleştiricisi 599 TL, El mikseri 999 TL, Elektrikli ocak 599 TL, Şarjlı dikey süpürge 4.999 TL, Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL, 5 Programlı bulaşık makinesi 15.999 TL, Çamaşır Makinesi 17.999 TL, 10 KG Çamaşır Makinesi 20.999 TL'lik fiyatları ile dikkat çeken ürünler arasında. Peki A101 markette bu hafta hangi ürünler indirime girdi. İşte 24-25 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu ve ürünleri... 

 

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A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

A101 market 24-25 Eylül aktüel ürünler kataloğu ve aldın aldın fırsatları belli oldu. A101 marketlerde 24-25 Eylül tarihlerinde onlarca ürün indirimli fiyatları ile satışa çıkacak. Bu hafta raflarda teknolojiden beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden mutfak ürünlerine kadar birçok ürün uygun fiyatları ile raflarda olacak. 24-25 Eylül'de A101'e gelecek ürünler arasında Lightning hızlı şarj kablosu 129 TL, Mekanik Klavye 1.299 TL, RGB Kablosuz, Oyun Kolu 1.499 TL, Gaming RGB Mouse 499 TL, RGB Gaming Kulaklık 1.399 TL, Yüksek Güçlü Turbo Üfleyici 1.399 TL, Renkli Kalem Pil 99,50 TL, Takım Çantası 249 TL, Üç tekerlekli elektrikli moped 179.990 TL, Elektrikli çocuk cross motosikleti 24.990 TL, Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL, 5 Programlı bulaşık makinesi 15.999 TL'lik fiyatı ile dikkat çekiyor. Öte yandan Kedi Köpek mamalarında 24-25 Eylül tarihlerinde yüzde 50 indirim fırsatı da yer alıyor. Peki A101'de 24-25 Eylül hangi ürünler indirimli fiyatları ile raflarda yerini alacak? İşte A101 24-25 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026... 
 

3
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Halı ve Koltuk yıkama makinesi 4.599 TL 

Stand mikser 4.399 TL 

Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL 

Çaykeyfi Çay makinesi 1.599 TL 
 

4
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Boyun masaj aleti 1.099 TL 

Su ısıtıcı 999 TL 

Banyo baskülü 349 TL 

Epilasyon seti 699 TL 
 

5
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Saç düzeleştiricisi 599 TL 

El mikseri 999 TL 

Elektrikli ocak 599 TL 

Şarjlı dikey süpürge 4.999 TL 

 

6
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Televizyon çeşitleri 8.499-31.999 TL 

Powerbank 599 TL 

Mikrofonlu kulak içi kablolu kulaklık 149 TL 

Hızlı şarj kablosu 99,50 TL 
 

7
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Hızlı şarj aleti 349 TL 

Bluetooth kulaklık 599 TL 

Lightning hızlı şarj kablosu 129 TL 

Mekanik Klavye 1.299 TL 
 

8
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

RGB Kablosuz Oyun Kolu 1.499 TL 

Gaming RGB Mouse 499 TL 

RGB Gaming Kulaklık 1.399 TL 

Yüksek Güçlü Turbo Üfleyici 1.399 TL 
 

9
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Renkli Kalem Pil 99,50 TL 

Takım Çantası 249 TL 

Üç tekerlekli elektrikli moped 179.990 TL 

Elektrikli çocuk cross motosikleti 24.990 TL 
 

10
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL 

5 Programlı bulaşık makinesi 15.999 TL 

Çamaşır Makinesi 17.999 TL 

10 KG Çamaşır Makinesi 20.999 TL 
 

11
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

No-Frost Buzdolabı 27.999 TL 

Tabak,kase çeşitleri 64.50 TL 

Tava ve Sahan seti 659 TL 

Termal Çantalı Çelik Saklama Kabı Seti 899 TL 

Desenli Meşrubat Bardağı 59,50 TL 
 

12
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Cam Kupa 2'li 89,50 TLL 

Mini Sütlük 229 TL 

Mini Tencere 279 TL 

Kalpli cam pipet 79,50 TL 
 

13
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Kase seti 5'li 99,50 TL 

Ahşap Saplı Metal Sunumluk 299 TL 

Çok amaçlı kase 199 TL 

Plastik kapaklı dikdörtgen borcam 249 TL 

 


 

14
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Plastik kapaklı yuvarlak borcam 299 TL 

Basmalı Rondo 329 TL 

Cam mini saklama kabı 25 TL 

Aynalı dekoratif sunum tepsisi 139 TL 
 

15
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Prizma Organizer Set 3'lü 149 TL 

Cam Küllük 49.50 TL 

Sürahi 139 TL 

Süzgeçli Demlik 149 TL 

Hasır sepet çeşitleri 349 TL 
 

16
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

3 Katlı Organizer 79,50 TL 

Kristal, flora, gonca, yumurcak yumak çeşitleri 139-199 TL

Çift kişilik ve tek kişilik yatak alezi 299-399 TL 

Tek kişilik ve çift kişilik lastikli çarşaf  299-399 TL 
 

17
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Tüylü paspas takımı  449 TL 

Yüz havlusu 125 TL 

Banyo havlusu 229 TL 

Koltuk örtüsü 249 TL 
 

 

18
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Kadın erkek terlik 69,50 TL 

Pedallı Çöp Kovası 249 TL 

Yapışkanlı Metal Ev aksesuarları 119 TL 

Çamaşır Selesi 229 TL 
 

19
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL 

Oyuncak çeşitleri 

Kedi Köpek mamaları 
 

20
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Fileli Evcil Hayvan Taşıma Çantası 999 TL 

Işıklı Plastik Kedi Top Oyuncağı 3'lü 115 TL 

Gökkuşağı Kuyruklu Fare 79,50 TL 

21
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Mikrodalga Fırın 3.599 TL 

Midi Fırın 2.299 TL 

Aspiratör 1.299 TL 
 

 

22
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Doğrayıcı 999 TL 

Tost Makinesi 2.399 TL 

Standlı Mikser 2.999 TL 
 

23
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Buharlı Temizleyici 1.399 TL 

Overlok makinesi 5.499 TL 

Cam temizleme robotu 4.599 TL
 

24
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Yumurta Makinesi 499 TL 

Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL

Çelik cezve 499 TL 

 

25
A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

Şarjlı Çırpıcı 269 TL 

Çubuk Blender 899 TL 

Buharlı Ütü 749 TL 

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