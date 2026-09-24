A101 24-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Halı-koltuk yıkama makinesi, çaykeyfi, takım çantası ve televizyon çeşitleri geliyor...

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İstanbul
24-25 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 markette bu hafta birçok ürün indirimli fiyatları ile satışa çıkıyor. 24-25 Eylül tarihlerinden itibaren onlarca ürün indirm fiyatıyla raflarda olacak. A101'de bu hafta Saç düzeleştiricisi 599 TL, El mikseri 999 TL, Elektrikli ocak 599 TL, Şarjlı dikey süpürge 4.999 TL, Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL, 5 Programlı bulaşık makinesi 15.999 TL, Çamaşır Makinesi 17.999 TL, 10 KG Çamaşır Makinesi 20.999 TL'lik fiyatları ile dikkat çeken ürünler arasında. Peki A101 markette bu hafta hangi ürünler indirime girdi. İşte 24-25 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu ve ürünleri...
A101 market 24-25 Eylül aktüel ürünler kataloğu ve aldın aldın fırsatları belli oldu. A101 marketlerde 24-25 Eylül tarihlerinde onlarca ürün indirimli fiyatları ile satışa çıkacak. Bu hafta raflarda teknolojiden beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden mutfak ürünlerine kadar birçok ürün uygun fiyatları ile raflarda olacak. 24-25 Eylül'de A101'e gelecek ürünler arasında Lightning hızlı şarj kablosu 129 TL, Mekanik Klavye 1.299 TL, RGB Kablosuz, Oyun Kolu 1.499 TL, Gaming RGB Mouse 499 TL, RGB Gaming Kulaklık 1.399 TL, Yüksek Güçlü Turbo Üfleyici 1.399 TL, Renkli Kalem Pil 99,50 TL, Takım Çantası 249 TL, Üç tekerlekli elektrikli moped 179.990 TL, Elektrikli çocuk cross motosikleti 24.990 TL, Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL, 5 Programlı bulaşık makinesi 15.999 TL'lik fiyatı ile dikkat çekiyor. Öte yandan Kedi Köpek mamalarında 24-25 Eylül tarihlerinde yüzde 50 indirim fırsatı da yer alıyor. Peki A101'de 24-25 Eylül hangi ürünler indirimli fiyatları ile raflarda yerini alacak? İşte A101 24-25 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026...
Halı ve Koltuk yıkama makinesi 4.599 TL
Stand mikser 4.399 TL
Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL
Çaykeyfi Çay makinesi 1.599 TL
Boyun masaj aleti 1.099 TL
Su ısıtıcı 999 TL
Banyo baskülü 349 TL
Epilasyon seti 699 TL
Saç düzeleştiricisi 599 TL
El mikseri 999 TL
Elektrikli ocak 599 TL
Şarjlı dikey süpürge 4.999 TL
Televizyon çeşitleri 8.499-31.999 TL
Powerbank 599 TL
Mikrofonlu kulak içi kablolu kulaklık 149 TL
Hızlı şarj kablosu 99,50 TL
Hızlı şarj aleti 349 TL
Bluetooth kulaklık 599 TL
Lightning hızlı şarj kablosu 129 TL
Mekanik Klavye 1.299 TL
RGB Kablosuz Oyun Kolu 1.499 TL
Gaming RGB Mouse 499 TL
RGB Gaming Kulaklık 1.399 TL
Yüksek Güçlü Turbo Üfleyici 1.399 TL
Renkli Kalem Pil 99,50 TL
Takım Çantası 249 TL
Üç tekerlekli elektrikli moped 179.990 TL
Elektrikli çocuk cross motosikleti 24.990 TL
Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL
5 Programlı bulaşık makinesi 15.999 TL
Çamaşır Makinesi 17.999 TL
10 KG Çamaşır Makinesi 20.999 TL
No-Frost Buzdolabı 27.999 TL
Tabak,kase çeşitleri 64.50 TL
Tava ve Sahan seti 659 TL
Termal Çantalı Çelik Saklama Kabı Seti 899 TL
Desenli Meşrubat Bardağı 59,50 TL
Cam Kupa 2'li 89,50 TLL
Mini Sütlük 229 TL
Mini Tencere 279 TL
Kalpli cam pipet 79,50 TL
Kase seti 5'li 99,50 TL
Ahşap Saplı Metal Sunumluk 299 TL
Çok amaçlı kase 199 TL
Plastik kapaklı dikdörtgen borcam 249 TL
Plastik kapaklı yuvarlak borcam 299 TL
Basmalı Rondo 329 TL
Cam mini saklama kabı 25 TL
Aynalı dekoratif sunum tepsisi 139 TL
Prizma Organizer Set 3'lü 149 TL
Cam Küllük 49.50 TL
Sürahi 139 TL
Süzgeçli Demlik 149 TL
Hasır sepet çeşitleri 349 TL
3 Katlı Organizer 79,50 TL
Kristal, flora, gonca, yumurcak yumak çeşitleri 139-199 TL
Çift kişilik ve tek kişilik yatak alezi 299-399 TL
Tek kişilik ve çift kişilik lastikli çarşaf 299-399 TL
Tüylü paspas takımı 449 TL
Yüz havlusu 125 TL
Banyo havlusu 229 TL
Koltuk örtüsü 249 TL
Kadın erkek terlik 69,50 TL
Pedallı Çöp Kovası 249 TL
Yapışkanlı Metal Ev aksesuarları 119 TL
Çamaşır Selesi 229 TL
2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL
Oyuncak çeşitleri
Kedi Köpek mamaları
Fileli Evcil Hayvan Taşıma Çantası 999 TL
Işıklı Plastik Kedi Top Oyuncağı 3'lü 115 TL
Gökkuşağı Kuyruklu Fare 79,50 TL
Mikrodalga Fırın 3.599 TL
Midi Fırın 2.299 TL
Aspiratör 1.299 TL
Doğrayıcı 999 TL
Tost Makinesi 2.399 TL
Standlı Mikser 2.999 TL
Buharlı Temizleyici 1.399 TL
Overlok makinesi 5.499 TL
Cam temizleme robotu 4.599 TL
Yumurta Makinesi 499 TL
Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 1.199 TL
Çelik cezve 499 TL
Şarjlı Çırpıcı 269 TL
Çubuk Blender 899 TL
Buharlı Ütü 749 TL