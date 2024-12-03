ABD altını yok sayıyor: Altın fiyatlarında büyük potansiyel

03 Aralık 2024 09:09 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 09:14

ABD'nin borç krizinden çıkış için enflasyonu yükseltmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, bu durum altın talebini dört kat artırabilir ve fiyatları rekor seviyelere taşıyabilir.

ABD'nin içinde bulunduğu borç krizi ve bunun çözümü için izlenecek yöntemler, altın​ ve diğer emtialar için yükseliş beklentilerini artırıyor. Uzun yıllardır finans dünyasında deneyim sahibi olan Rick Rule, ABD’nin borç krizinden çıkış yolunun enflasyonu yükseltmekten geçtiğini söylüyor. Rule’a göre, bu durum özellikle altın, bakır ve uranyum gibi emtiaların fiyatlarını yukarı taşıyabilir.

ENFLASYONLA BORÇ HAFİFLETME STRATEJİSİ

Rule, ABD’nin borçlarını nominal olarak ödeyeceğini, ancak enflasyon​ yoluyla bu borçların reel değerini düşüreceğini belirtti. 1970’li yıllarda da benzer bir durum yaşandığını hatırlatan Rule, o dönemde doların alım gücünün %75 oranında azaldığını ve altın fiyatlarının 35 dolardan 850 dolara çıktığını vurguladı. "Bu süreçte altın fiyatları fırladı, bu bir tesadüf değildi" dedi.

ALTINDA BÜYÜK POTANSİYEL

ABD’de kıymetli madenlere olan ilginin tarihsel ortalamaların çok altında olduğunu belirten Rule, bunun büyük bir büyüme potansiyeli sunduğunu ifade etti. "Altın, ABD pazarında neredeyse yok sayılıyor. Sadece ortalamaya dönsek bile, altına olan talep dört kat artabilir" diye konuştu.

Altın fiyatlarının sadece 2.600 dolardan 3.000 dolara çıkmasını beklemediğini ifade eden Rule, "Ben altını, fiyatı 10.000 dolara ulaşabileceği korkusuyla tutuyorum" dedi.

DİĞER EMTİALAR DA ÖNE ÇIKIYOR

Rule, enerji sektörü başta olmak üzere bakır ve uranyum gibi emtiaların da önümüzdeki dönemde dikkat çekeceğini belirtti. Özellikle Kanada’daki petrol ve doğal gaz üreticilerinin, yeni yönetimin gevşetici düzenlemelerinden faydalanacağını öngördü.

Bakır tarafında ise talebin artacağını ve arzın kısıtlı kalacağını belirten Rule, bu durumun fiyatları daha da yukarı taşıyabileceğini söyledi. "Bakır madenleri artık ömrünü doldurdu. Talep artmaya devam ederken arz bu ihtiyacı karşılayamayacak" diye ekledi.