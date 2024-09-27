ABD çekirdek enflasyon verisi beklentilerin altında kaldı!

27 Eylül 2024 17:07 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 17:22

FED faiz kararlarını yakında ilgilendiren ABD çekirdek enflasyon verisi beklentilerin altında arttı. Üç ayın en düşük seviyesine gelen çekirdek enflasyon verisi ağustosta yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

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Küresel piyasalar tarafından yakından takip edilen ve ABD Merkez Bankası​'nın kararlarını belirleyen çekirdek enflasyon​ verisi belli oldu. PCE ağustosta yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

3 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Fed​'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği gıda ve enerji kalemlerinin dışarıda tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları belli oldu. Çekirdek PCE aylık bazda üç ayın en düşük seviyesini gördü. Çekirdek PCE'nin ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,7 artması bekleniyordu.

FED'in gelecek toplantıda kasım ayında Fed'den 25 baz puan ve 50 baz puan faiz indirimi​ beklentisi yüzde 50-50 düzeyinde bulunuyor.