Akaryakıt fiyatları değişiyor! Motorine indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

24 Temmuz 2024 09:27 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:49

BNP Paribas'tan TCMB için faiz ve dolar/TL kuru tahmini!

BNP Paribas'tan TCMB için faiz ve dolar/TL kuru tahmini!

Küresel piyasalar ABD başkanlık yarışını ve FED faiz kararlarına yönelik gelişmeleri yakından takip ediyor. Orta Doğu’da yaşanan gerilimin düşmesi de fiyatlanmalara etki etti. Gelişmelerin ardından araç sahiplerinin şikâyet ettikleri akaryakıt fiyatlarına indirim geleceği öğrenildi.

PETROL FİYATLARINDA KARIŞIK SEYİR

Brent petrol dört seans üst üste düşüşe yaşarken çarşamba günü yeni bir toparlama kaydetti. Petrol, yeni güne varil başına 81,5 dolardan işlem görerek başladı. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün verileri geçen hafta 3,9 milyon varillik bir düşüşe işaret etti.

Kısa vadeli tedarik kesintileri ve Kanada'daki orman yangınlarının bölgedeki petrol üretiminin %10'undan fazlasını tehdit etmesi de petrol fiyatlarına destek sağladı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasının şekillenmeye başlayabileceğini belirtmesinin ardından İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri hakkındaki yenilenen iyimserlik, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

Petrol fiyatlarının yanı sıra dolar kurundaki değişimler de akaryakıt fiyatlarını değiştirdi. 33 TL’nin üzerini test eden dolar kuru da bugün saat 08.40 itibarıyla 32,80 TL’ye kadar indi.

Sektör temsilcilerinden gelen bilgilere göre, 25 Temmuz 2024 tarihinden itibaren (00.01) motorinin litre fiyatına 1,59 TL indirim gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.00 TL

Motorin litre fiyatı: 44.90 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.87 TL

Motorin litre fiyatı: 44.83 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.72 TL

Motorin litre fiyatı: 45.67 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.12 TL

Motorin litre fiyatı: 46.12 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL