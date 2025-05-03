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 | Bengü Sarıkuş

Akaryakıta indirim geliyor

Petrol fiyatlarında beklenen haber geldi. Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Oto gazın litre fiyatına büyük bir indirim bekleniyor.

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Akaryakıta indirim geliyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 15:20

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişikliklere bağlı olarak sıkça güncelleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıtta beklenen haber geldi. Önümüzdeki hafta içi oto gazın litre fiyatına büyük bir indirim gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararlarının neden olduğu belirsizlik petrol fiyatlarını vurdu. Brent petrolün varil fiyatı 60 dolara kadar düştü. Böylece petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Akaryakıta indirim geliyor


Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre 6 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere oto gazın fiyatı 1 lira 20 kuruş düşecek. İndirimin ardından oto gazın litresi 25-26 lira seviyelerine gerileyecek.

3 MAYIS AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 45.20 TL
İstanbul (Anadolu): 45.05 TL
Ankara: 45.81 TL
İzmir: 46.17 TL

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?
İstanbul (Avrupa): 45.41 TL
İstanbul (Anadolu): 45.29 TL
Ankara: 46.22 TL
İzmir: 46.56 TL

Akaryakıta indirim geliyor

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA?
İstanbul (Avrupa): 27.39 TL
İstanbul (Anadolu): 26.79 TL
Ankara: 27.29 TL
İzmir: 27.24 TL

AKARYAKIT FİYATI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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