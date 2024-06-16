Akaryakıta ÖTV zammı geliyor! Milyonlarca araç sahibi temmuz ayını bekliyor

16 Haziran 2024 16:15 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 16:29

Yerli üretim araç adedi belli oldu, Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal

Yerli üretim araç adedi belli oldu, Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal

Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatlarındaki değişimle beraber yılın ilk ayından bu yana değişiklik gösteriyor. Araç sahipleri ise benzin ve motorine ÖTV zammının yansıyıp yansımayacağını merak ediyor.

İLK KEZ 2023’TE UYGULANDI

Cumhurbaşkanı Kararı ile 16 Temmuz 2023'te akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırıldı. Buna göre tutar, 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerine göre yeniden belirlenecek.

Böylelikle 2023’te ilk kez otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidildi. Akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25,6 oranında arttı.

ALTI AYLIK ÜFE ARTIŞI YÜZDE 21,82

Sözcü’den Emre Deveci’nin haberine göre, 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı da belli olacak.

2024'ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 artmıştı. Bu ortalamada artış haziran ayında da olursa 6 aylık ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olacak.

Bu oranda ÜFE artışı olursa da, maktu ÖTV tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL artacak. Buna geçen sene 2 puan artışla yüzde 20'ye çıkarılan KDV de eklendiğinde vergi artışı benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL olacak. Şu an maktu ÖTV tutarları bir litre benzinde 9,45 TL, bir litre motorinde 8,86 TL seviyesinde bulunuyor.

BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 30 Kasım 2023'te bir canlı yayında yaptığı açıklamada "KDV gibi akaryakıtta ÖTV gibi enflasyonu artıran vergi artışlarına gittik. Bu vergi artışları tekrarlanmayacak. Yani gelecek sene sistemden çıkmış olacak.

Yüzde 40'a kadar vergi için yetki alınıyor. Bu olacağı anlamına gelmiyor. Liralaşmayı desteklemek için piyasa koşulları el verdiğinde vergiyi kullanıp bu sürece katkıda bulunabiliriz. Önümüzdeki dönemde oturup daha adil vergi sistemi konusunda ciddi adımlar atacağız" ifadelerini kullanarak konu hakkında açıklama yaptı.