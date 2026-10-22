Altın 4100 dolar barajını çiğnedi! Çakılma habercisi mi? Ünlü stratejist iki seviye verdi

ABD'nin Suudi Arabistan'daki büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerinin ayrılmasını istemesi de bölgedeki güvenlik risklerini gündemde tuttu. Enerji fiyatlarında yüksek seyrin katılaşması ve bunun da enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi, altın yatırımcılarının faiz beklentilerini etkiliyor.

