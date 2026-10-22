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Altın 4100 dolar barajını çiğnedi! Çakılma habercisi mi? Ünlü stratejist iki seviye verdi

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:40
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1
Altın fiyatları 22 Ekim 2026 Perşembe günü

Altın fiyatları 22 Ekim 2026 Perşembe günü düşüşe geçti. Ons altın 4.100 doların altını test ederken gram altın 6.530 TL’den güne başladı. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altındaki kritik destek ve direnç seviyelerini açıklarken petrol fiyatları ve faiz artışı beklentilerinin piyasaya etkisine dikkat çekti.
 

2
ons altın, kritik direnç

Dün gelen tepki alımlarına rağmen ons altın, kritik direnç seviyelerini aşmakta zorlanırken yeni işlem gününde yön yeniden aşağı döndü. ABD Merkez Bankasının (FED) faiz politikasına ilişkin beklentiler de değerli metal üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
 

3
Ons altın

Ons altın, dünkü işlemlerde yüzde 0,38 primle 4.141 dolardan kapanış yaptı. Ancak bu yükseliş, fiyatların teknik açıdan kritik dirençlerin üzerine yerleşmesini sağlayamadı.
 

4
gram altın

22 Ekim 2026 Perşembe günü TSİ 06:45 itibarıyla ons altın 4.095 dolardan işlem görürken, spot piyasada gram altın 6.530 TL'den güne başladı. Böylece altın piyasasında kısa vadeli toparlanma çabalarına rağmen temkinli görünüm korundu ve ons 1 hafta aranın ardından 4.100 doların altına sarktı.
 

5
Altın fiyatlarındaki baskı

Altın fiyatlarındaki baskının arkasında, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması öne çıkıyor. 

6
Suudi Arabistan'da Aramco'nun Şeybah

Suudi Arabistan'da Aramco'nun Şeybah sahasına düzenlenen insansız hava aracı saldırısının ardından, petrol fiyatları 110 dolar civarındaki dirençli görünümünü korudu.

7
ABD'nin Suudi Arabistan'daki büyükelçilikleri

ABD'nin Suudi Arabistan'daki büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerinin ayrılmasını istemesi de bölgedeki güvenlik risklerini gündemde tuttu. Enerji fiyatlarında yüksek seyrin katılaşması ve bunun da enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi, altın yatırımcılarının faiz beklentilerini etkiliyor.
 

8
aralık ayında faiz artırımının gündeme gelebileceği

Piyasalarda enerji kaynaklı enflasyon baskısının sürmesi hâlinde FED'in faiz indirimlerine yönelmekte zorlanabileceği, hatta aralık ayında faiz artırımının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. 

9
faiz artışı beklentisi

Piyasa fiyatlamalarında gelecek temmuza kadar toplam 75 baz puanlık faiz artışı beklentisinin öne çıkması, faiz getirisi olmayan altın açısından önemli bir risk oluşturuyor.
 

10
10 yıllık tahvil faizinin de yüzde 5'in üzerinde seyretmesi

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin de yüzde 5'in üzerinde seyretmesi de yatırımcıların tahvil gibi getiri sağlayan araçlara yönelmesini destekleyebiliyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek hafta faizleri sabit tutması beklenirken, para politikalarına ilişkin görünümün altın üzerindeki etkisi yakından izleniyor.
 

11
ALTINDA GERİ ÇEKİLME

ALTINDA GERİ ÇEKİLME

Altın fiyatlarındaki geri çekilme ve zayıf görünüm, uzun vadeli yatırımcılar açısından “alım fırsatı” tartışmasını yeniden gündeme getiriyor. Ancak mevcut görünüm, kısa vadede kesin bir yön tayin etmeyi zorlaştırıyor.
 

12
Petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi

Analistler, “Petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi ve faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi, altın üzerinde baskı oluşturabiliyor. Buna karşılık jeopolitik risklerin derinleşmesi, mali belirsizliklerin artması veya faiz beklentilerinin yeniden gevşemesi değerli metale destek sağlayabilir” görüşünü öne sürerek, belirsizliğe işaret ediyor.
 

13
Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen,

Altındaki kritik seviyelere ilişkin değerlendirmede bulunan Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, fiyatların, makroekonomik baskılar ile mali ve jeopolitik risklere karşı korunma talebi arasında sıkıştığına dikkat çekiyor.

14
altın fiyatı

Hansen'e göre yüksek enerji fiyatları faiz görünümünü belirsizleştirirken, altın piyasasında belirgin bir yön oluşmasını da zorlaştırıyor. 

15
güvenli liman talebi

Hansen’e göre altın, bir yandan yüksek faiz beklentilerinin getirdiği baskıyla karşı karşıya kalırken diğer yandan mali riskler ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle güvenli liman talebinden destek buluyor.
 

16
Hansen'in teknik değerlendirmesi

Hansen'in teknik değerlendirmesinde 4.230 dolar seviyesi ana direnç, 4.100 doların altındaki bölge ise destek alanı olarak öne çıkıyor.

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