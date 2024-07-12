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Altın fiyatları için beklenen gün geldi! İslam Memiş kritik veri öncesi düğünü olanları uyardı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
12 Temmuz 2024 14:48 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 15:25
Altın fiyatları için beklenen gün geldi! İslam Memiş kritik veri öncesi düğünü olanları uyardı

Finans analisti İslam Memiş, ABD'den gelecek ÜFE verisi öncesinde gram, çeyrek, yarım ve tam altın alacakları uyardı. Memiş, rekor tahminlerini de paylaştı. Yeni zirveler için aşılması gereken eşikleri duyurdu. İşte altın fiyatları için bugün ABD'den gelecek veri öncesi son tablo.

Altın yatırımcılarının merakla beklediği gün geldi. İslam Memiş, bugün ABD'den gelecek verinin piyasalar için önemine dikkat çekerek özellikle düğünü olanları net bir dille uyardı. 'Bugün bu eşiği aşarsak yeni zirveler görebiliriz' diyen Memiş, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı için tahminlerini sıraladı.

ALTIN FİYATINDA ZİRVE GÜNÜ GELDİ

Finans analisti İslam Memiş, bugün ABD'den gelecek verinin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Altın fiyatları için beklenen gün geldi! İslam Memiş kritik veri öncesi düğünü olanları uyardı - 1. Resim

Memiş, şöyle konuştu;

"Bugün de ÜFE verisi var ABD'de. ÜFE'yi gördükten sonra daha sağlıklı yorum yapabiliriz ancak bant aralığımız değişti, onsta 2350-2400 iken 2400-2450 dolar oldu.

"Altın fiyatlarının yükselme sebebi Fed'in eylülden itibaren faiz indirimine başlayacağını fiyatlaması. Bu coşkuyu piyasalar satın almaya başladı."

Altın fiyatları için beklenen gün geldi! İslam Memiş kritik veri öncesi düğünü olanları uyardı - 2. Resim

ALTINDA YENİ REKORLAR BEKLENİYOR

Gram altın, çeyrek altın ve tam altındaki rekor tahminlerini de sıraladı.

Gram altın serbest piyasalarda 2550-2565 lira. Kapalıçarşı'da 2567 liraya kadar yükseldi. Gram altın tarafında yıl sonuyla ilgili beklentimiz 3000-3500 lira aralığı.

Çeyrek altında 5000, yarım altında 10 bin, tam altında 20 bin lira beklentilerim var.

Altın fiyatları için beklenen gün geldi! İslam Memiş kritik veri öncesi düğünü olanları uyardı - 3. Resim

DÜĞÜNÜ OLANLAR DİKKAT!

Düğün takısı olanlar da dikkat. Altınlarınıza sahip çıkın. 3000'i kırdıktan sonra beklentimiz gerçekleşti diyebileceğiz. Elinde altın olan satış için acele etmemeli."

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Kaynak: tgrthaber.com
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