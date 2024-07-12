Altın fiyatları için beklenen gün geldi! İslam Memiş kritik veri öncesi düğünü olanları uyardı

12 Temmuz 2024 14:48 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 15:25

İslam Memiş gümüş ve altın fiyatı için uyardı! "Hesabında 10 bin TL olan..."

İslam Memiş gümüş ve altın fiyatı için uyardı! "Hesabında 10 bin TL olan..."

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İslam Memiş açıkladı! Altın fiyatları bu hafta ikiye ayrılacak: Perşembeden önce ve perşembeden sonra

Altın yatırımcılarının merakla beklediği gün geldi. İslam Memiş, bugün ABD'den gelecek verinin piyasalar için önemine dikkat çekerek özellikle düğünü olanları net bir dille uyardı. 'Bugün bu eşiği aşarsak yeni zirveler görebiliriz' diyen Memiş, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı için tahminlerini sıraladı.

ALTIN FİYATINDA ZİRVE GÜNÜ GELDİ

Finans analisti İslam Memiş, bugün ABD'den gelecek verinin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Memiş, şöyle konuştu;

"Bugün de ÜFE verisi var ABD'de. ÜFE'yi gördükten sonra daha sağlıklı yorum yapabiliriz ancak bant aralığımız değişti, onsta 2350-2400 iken 2400-2450 dolar oldu.

"Altın fiyatlarının yükselme sebebi Fed'in eylülden itibaren faiz indirimine başlayacağını fiyatlaması. Bu coşkuyu piyasalar satın almaya başladı."

ALTINDA YENİ REKORLAR BEKLENİYOR

Gram altın, çeyrek altın ve tam altındaki rekor tahminlerini de sıraladı.

Gram altın serbest piyasalarda 2550-2565 lira. Kapalıçarşı'da 2567 liraya kadar yükseldi. Gram altın tarafında yıl sonuyla ilgili beklentimiz 3000-3500 lira aralığı.

Çeyrek altında 5000, yarım altında 10 bin, tam altında 20 bin lira beklentilerim var.

DÜĞÜNÜ OLANLAR DİKKAT!

Düğün takısı olanlar da dikkat. Altınlarınıza sahip çıkın. 3000'i kırdıktan sonra beklentimiz gerçekleşti diyebileceğiz. Elinde altın olan satış için acele etmemeli."