Altın fiyatları rekora koşuyor! İşte 16 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

16 Ocak 2025 06:59 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 07:18

ABD'de aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Gazze'den gelen ateşkes haberi de altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Ocak 2025 altın fiyatları...

Gazze​'de ateşkesin sağlanması ve ABD​'den gelen yüksek enflasyon​ verileri altın​ fiyatlarını etkiledi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 62 bin lira, en yüksek 3 milyon 76 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 0,03 artışla 3 milyon 69 bin lira oldu.

Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 3.077,40 TL'den, çeyrek altın ise 5.062,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 16 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

16 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.076,87

Satış 3.077,40

16 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.014,00

Satış 5.062,00

16 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 10.029,00

Satış 10.124,00

16 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.996,00

Satış 20.165,00

16 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.696,89

Satış 2.697,48