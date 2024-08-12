Altın fiyatları tırmanışa geçti! İşte 12 Ağustos gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı

12 Ağustos 2024 08:04 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 08:40

Güncel dolar kuru belli oldu! 12 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı ve döviz kurları

Güncel dolar kuru belli oldu! 12 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı ve döviz kurları

Altın fiyatları temmuz ayının ilk yarsında tarihi zirveleri gördükten sonra büyük düşüşe geçmişti. Kısmi çıkışlar olsa da ağustos ayı başında da altın piyasası kademe kademe aşağıya sinerek yatırımcısını üzmüştü.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Geçen hafta 7 Ağustos'ta altın fiyatlarındaki gerileme sürmüş ve gram altın fiyatı bir ara 2 bin 562 liraya kadar gerilemişti. Ancak perşembe günüden başlayarak yeniden yükseliş ivmesi yakalayan altın fiyatları 2 bin 580 liraya kadar çıkmıştı.

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunun ardından altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe de ciddi bir yükseliş ivmesi ile başladı. Pek altın piyasaları ne durumda? İşte 12 Ağustos gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları...

12 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.622,51

Satış 2.622,93

12 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.291,00

Satış 4.359,00

12 AĞUSTOS 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 8.607,00

Satış 8.710,00

12 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.189,00

Satış 17.368,00

12 AĞUSTOS 2024 22 AYAR ALTIN (GR) NE KADAR?

Alış: 2.408,17

Satış: 2.546,61

12 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.432,96

Satış 2.433,94