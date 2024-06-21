Altın fiyatları uçuşta! İşte 21 Haziran 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

21 Haziran 2024 07:26 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 07:27

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 475 bin liraya çıktı

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 475 bin liraya çıktı

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 355 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,9 artarak 2 milyon 475 bin liraya yükseldi.

Serbest piyasada gram altın 2.493,48 TL'den, çeyrek altın ise 4.112,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 21 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

21 HAZİRAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.493,16

Satış 2.493,48

21 HAZİRAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.045,00

Satış 4.112,00

21 HAZİRAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.114,00

Satış 8.217,00

21 HAZİRAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.102,00

Satış 16.382,00

21 HAZİRAN 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.361,68

Satış 2.361,95