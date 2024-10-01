Altın fiyatlarında son durum! İşte 1 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Geçtiğimiz haftayı rekorlarla kapatan altın fiyatları yeni haftanın ikinci gününe yatay seyirle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Ekim 2024 altın fiyatları.
Ortadoğu'daki gerginlik ve FED'in faiz indirimine gideceği beklentisiyle altın geçtiğimiz haftayı rekorlarla kapattı. Yeni haftaya yatay seyirle başlayan ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 636 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 40 bin liraya geriledi.
Serbest piyasada gram altın 2.900,16 TL'den, çeyrek altın ise 4.986,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 1 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
1 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.899,80
Satış 2.900,16
1 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.916,00
Satış 4.986,00
1 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 9.803,00
Satış 9.967,00
1 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.606,00
Satış 19.864,00
1 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.638,23
Satış 2.638,61
Altın fiyatlarında sürekli dalgalanmalar var ya insan hiç şaşırıyor artık