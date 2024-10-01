Altın fiyatlarında son durum! İşte 1 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

01 Ekim 2024 07:15 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 08:27

Geçtiğimiz haftayı rekorlarla kapatan altın fiyatları yeni haftanın ikinci gününe yatay seyirle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Ekim 2024 altın fiyatları.

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Ortadoğu'daki gerginlik ve FED'in faiz indirimine gideceği beklentisiyle altın geçtiğimiz haftayı rekorlarla kapattı. Yeni haftaya yatay seyirle başlayan ons altın​ uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 636 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 40 bin liraya geriledi.

Serbest piyasada gram altın​ 2.900,16 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.986,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI​ NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 1 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

1 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.899,80

Satış 2.900,16

1 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.916,00

Satış 4.986,00

1 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.803,00

Satış 9.967,00

1 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.606,00

Satış 19.864,00

1 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.638,23

Satış 2.638,61