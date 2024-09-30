Altın fiyatlarında yatay seyir! İşte 30 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

30 Eylül 2024 07:20 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 07:29

Geçtiğimiz hafta üste üste rekor kıran altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe yatay seyirde başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 30 Eylül 2024 altın fiyatları...

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Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta altın fiyatları​ Ortadoğu'daki gerilim ve FED'in faiz indireceğine dair beklentileri nedeniyle rekor kırmıştı. Altın fiyatları yeni haftaya yatay seyirde başladı. Serbest piyasada gram altın​ 2.915,63 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.020,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 30 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

30 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.915,18

Satış 2.915,63

30 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.974,00

Satış 5.020,00

30 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.918,00

Satış 10.034,00

30 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.837,00

Satış 19.999,00

30 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.653,92

Satış 2.654,05