Altın fiyatlarında yatay seyir! İşte 30 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Geçtiğimiz hafta üste üste rekor kıran altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe yatay seyirde başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 30 Eylül 2024 altın fiyatları...
Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta altın fiyatları Ortadoğu'daki gerilim ve FED'in faiz indireceğine dair beklentileri nedeniyle rekor kırmıştı. Altın fiyatları yeni haftaya yatay seyirde başladı. Serbest piyasada gram altın 2.915,63 TL'den, çeyrek altın ise 5.020,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 30 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
30 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.915,18
Satış 2.915,63
30 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.974,00
Satış 5.020,00
30 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 9.918,00
Satış 10.034,00
30 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.837,00
Satış 19.999,00
30 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.653,92
Satış 2.654,05