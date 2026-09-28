Altında ekim depremi: Yatırımcıları ne bekliyor?

UZMAN İSİMLER ALTIN İÇİN NE DİYOR?



LKP Securities Emtia ve Döviz Araştırma Kıdemli Başkan Yardımcısı Jateen Trivedi, altın fiyatlarındaki kâr satışlarını ve kırılma noktalarını şu sözlerle deşifre etti:

"Altın geçen hafta son derece oynak bir seyir izledi ve üst seviyelerden gelen kâr satışlarının devam etmesiyle %2'nin üzerinde değer kaybederek geriledi. Bu düşüşün temel sebebi, piyasaların Ekim ayında Fed'den yeni bir faiz artırımı olabileceği ihtimalini fiyatlamaya başlamasıdır.