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Altında ekim depremi: Yatırımcıları ne bekliyor?

KAYNAK:
CNBC
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 12:34
1
Altında ekim depremi: Yatırımcıları ne bekliyor?

Altının gramı pazartesi öğle saatlerinde yüzde 3,17 kayıpla 6.526 TL seviyesinden işlem görüyor. Gram gümüş de aynı saatlerde yüzde 4.88 kayıpla 96,16 TL bandında seyrediyor. 

Hafta başında yaşanan değerli metallerdeki ciddi gerileme bazı yatırımcıları tedirgin ederken alım fırsatı kovalayanlara ise olanak veriyor.

Peki bu düşüşlerin nedeni ne uzmanlar neden ekim ayına işaret ediyor. İşte altındaki düşüşün şifreleri uzmanların yeni yol haritası... 

 

2
Altında ekim depremi: Yatırımcıları ne bekliyor?

ETF'LERDEN SERT SERMAYE ÇIKIŞI

Altındaki geri çekilmenin en büyük tetikleyicilerinden biri küresel Altın Borsa Yatırım Fonları'ndan (ETF) yaşanan kitlesel para çıkışları oldu. Yatırımcıların likiditeye geçişi fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

3
Altında ekim depremi: Yatırımcıları ne bekliyor?

MAKROEKONOMİK TETİKLEYİCİLER (FED VE DOLAR ENDEKSİ) 

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına dair beklentiler ve ABD Dolar Endeksi’ndeki (DXY) toparlanma emtia piyasasını doğrudan etkiliyor. Enflasyon verileri ve Fed'in patikası kısa vadeli yönün belirlenmesinde kritik rol oynuyor.

4
Altında ekim depremi: Yatırımcıları ne bekliyor?

FİZİKİ TALEP VE İTHALAT VERGİSİ ETKİSİ

Özellikle Asya ve Hindistan pazarındaki fiziki altın talebi ile ithalat vergilerindeki düzenlemeler, yerel piyasa fiyatlamaları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

5
Altında ekim depremi: Yatırımcıları ne bekliyor?

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Analistler, yaşanan düşüşün bir "dip alımı fırsatı" mı yoksa derinleşen bir düzeltme mi olduğunu anlamak için altın Ons fiyatında kritik teknik destek seviyelerinin korunması gerektiğine dikkat çekiyor.

6
Altında ekim depremi: Yatırımcıları ne bekliyor?

Dolar endeksindeki kritik eşiğe de değinen Trivedi, baskının devam edebileceği seviyeyi şöyle açıkladı:

"Dolar endeksinde 101 seviyesinin üzerinde kalıcı bir yükseliş yaşanması, altın fiyatları üzerindeki satış baskısını daha da artırabilir.

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Altında ekim depremi: Yatırımcıları ne bekliyor?

UZMAN İSİMLER ALTIN İÇİN NE DİYOR?

LKP Securities Emtia ve Döviz Araştırma Kıdemli Başkan Yardımcısı Jateen Trivedi, altın fiyatlarındaki kâr satışlarını ve kırılma noktalarını şu sözlerle deşifre etti:

"Altın geçen hafta son derece oynak bir seyir izledi ve üst seviyelerden gelen kâr satışlarının devam etmesiyle %2'nin üzerinde değer kaybederek geriledi. Bu düşüşün temel sebebi, piyasaların Ekim ayında Fed'den yeni bir faiz artırımı olabileceği ihtimalini fiyatlamaya başlamasıdır.

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Altında ekim depremi: Yatırımcıları ne bekliyor?

PİYASAYI AŞAĞI ÇEKEN 3 ANA ETKEN

  • Fed'in Ekim Ayı Faiz Beklentisi: Piyasalarda Fed'in Ekim ayında faiz artırma olasılığının gündeme gelmesi, faiz getirisi olmayan altından kaçışı hızlandırdı.
  • ABD Tahvil Faizlerinde 20 Yılın Zirvesi: ABD 30 yıllık tahvil getirilerinin 2004 yılından bu yana görülen en yüksek seviyelere yaklaşması, kıymetli metallere olan ilgiyi azalttı.
  • Dolar Endeksi (DXY) 2 Ayın Zirvesinde: Dolar endeksinin 101,39 seviyesine tırmanarak iki ayın en yüksek seviyesine ulaşması, dolar bazlı emtiaları pahalı hale getirerek fiyatları baskıladı.

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