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 | Banu İriç

ATM'ler için yeni karar: Vatandaşların tepkisi sonrası bankalar adım attı

Bankalar geçtiğimiz yıl sonu ATM'ler için yeni bir kararı uygulamaya alarak para çekme işlemlerinde 10, 20 ve 50 lira gibi küçük miktarları kullanımdan kaldırmıştı. Ancak enflasyon etkisiyle artan nakit ihtiyacı sebebiyle vatandaşlar ATM'lerden geri dönmeye başlamıştı. Vatandaşların tepkisi sonrası bazı bankalar bu uygulamadan caydı.

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ATM'ler için yeni karar: Vatandaşların tepkisi sonrası bankalar adım attı
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 19:07

Piyasada yaşanan 200 lira bulma sıkıntısı ATM'lerde vatandaşlara ciddi sıkıntı yaşatıyor. Bunun yanı sıra bankaların ATM'lere yatırılan paranın geri çekilmesine imkan vermeyen uygulamaları sonrası 20, 50 ve 100 TL’lik banknotlara ihtiyaç duyan vatandaşlar tepki gösterdi. ATM'lerin sınırlı kapasitesi sonrası para çekilememesi üzerine bankalar geri adım attı.

NAKİT SIKINTISI YAŞANIYOR

Artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların banka ve kredi kartlarına yöneldiği görülse de, nakit kullanmak isteyenler ATM’lerde zorluk yaşamaya devam ediyor. En büyük banknot olan 200 liranın alım gücünün azalması ve daha düşük banknotların kullanımının yaygın olması, bankaların ATM’lerde yeni düzenlemelere gitmesine neden oldu.

ATM'LERE DÜZENLEME

Büyük bankalar, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye’de ATM ağlarını yenileme kararı aldı. Bu kapsamda, yatırılan paraların aynı zamanda çekilebilmesine imkan tanıyan yeni nesil ATM’ler devreye alınacak. Hali hazırda bazı şehirlerde sınırlı sayıda bulunan bu sistem, bankaların nakit dağıtımında yaşadığı sorunları büyük ölçüde azaltmayıhedefliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

DOLAR İÇİN 2026 TAHMİNİ NE?
Geçen yıl açıklanan ve 2024- 2026 dönemini içeren OVP'de 2024'teki ortalama dolar kuru 36,78, olarak duyurulurken, 2025 için 43,9, 2026 yılı için de 47,8'lik dolar kuru hedeflendi.
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