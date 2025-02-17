ATM'ler için yeni karar: Vatandaşların tepkisi sonrası bankalar adım attı

Piyasada yaşanan 200 lira bulma sıkıntısı ATM'lerde vatandaşlara ciddi sıkıntı yaşatıyor. Bunun yanı sıra bankaların ATM'lere yatırılan paranın geri çekilmesine imkan vermeyen uygulamaları sonrası 20, 50 ve 100 TL’lik banknotlara ihtiyaç duyan vatandaşlar tepki gösterdi. ATM'lerin sınırlı kapasitesi sonrası para çekilememesi üzerine bankalar geri adım attı.

NAKİT SIKINTISI YAŞANIYOR

Artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların banka ve kredi kartlarına yöneldiği görülse de, nakit kullanmak isteyenler ATM’lerde zorluk yaşamaya devam ediyor. En büyük banknot olan 200 liranın alım gücünün azalması ve daha düşük banknotların kullanımının yaygın olması, bankaların ATM’lerde yeni düzenlemelere gitmesine neden oldu.

ATM'LERE DÜZENLEME

Büyük bankalar, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye’de ATM ağlarını yenileme kararı aldı. Bu kapsamda, yatırılan paraların aynı zamanda çekilebilmesine imkan tanıyan yeni nesil ATM’ler devreye alınacak. Hali hazırda bazı şehirlerde sınırlı sayıda bulunan bu sistem, bankaların nakit dağıtımında yaşadığı sorunları büyük ölçüde azaltmayıhedefliyor.