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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 14:07

Bakan Yumaklı duyurdu: 5,3 milyar dolarlık finansman paketi için imzalar atıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda ve tarım sektöründeki girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak 5,3 milyar dolarlık dev finansman paketi için imzaların atıldığını açıkladı. 10 yıllık planlamanın ilk adımı olarak Dünya Bankası tarafından onaylanan 750 milyon dolarlık dilim bu yıl kullanıma sunulacak.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakan Yumaklı duyurdu: 5,3 milyar dolarlık finansman paketi için imzalar atıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 14:07

'de düzenlenen basın buluşmasında konuşan Tarım ve Orman Bakanı , 'ın duyurduğu "Türkiye Tarım, Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi" kapsamındaki finansman paketinin resmen başladığını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Yumaklı duyurdu: 5,3 milyar dolarlık finansman paketi için imzalar atıldı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Türkiye Tarım, Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi" kapsamındaki 5,3 milyar dolarlık finansman paketinin resmen başladığını bildirdi.
Finansman desteği; tarım ve gıda alanında yapılacak yeni tesis inşaatı ile makine-ekipman yatırımlarına verilecek.
Çiftçilerin pazarlama sorunu yaşamayacağı, ürünlerin doğru sanayi tesislerinde işleneceği planlı bir sistem hayata geçirilecek.
10 yıla yayılan 5,3 milyar dolarlık paketin Dünya Bankası onaylı 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl içinde girişimcilerin kullanımına açılacak.
Trakya'da tarımsal yatırımları kolaylaştırmak amacıyla çevre düzeni planı değiştirilerek tarımsal yapılarda imar planı şartı kaldırıldı ve emsal oranları hayvancılık tesislerinde %60'a yükseltildi.
Seyyar çeltik kurutma makineleri için 4 aylık geçici elektrik aboneliği imkanı getirildi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

TESİS İNŞAATI VE EKİPMAN YATIRIMLARINA DESTEK

Projenin tarımda planlamanın ikinci safhası olduğunu belirten Yumaklı, şu detayları paylaştı:

  • Destek Alanları: Finansman desteği; tarım ve gıda alanında yapılacak yeni tesis inşaatı ile makine-ekipman yatırımlarına verilecek.
  • Pazarlama ve İşleme Güvencesi: Çiftçilerin pazarlama sorunu yaşamayacağı, ürünlerin doğru sanayi tesislerinde işleneceği planlı bir sistem hayata geçirilecek.
  • İlk Ödemeler Bu Yıl: 10 yıla yayılan 5,3 milyar dolarlık paketin Dünya Bankası onaylı 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl içinde girişimcilerin kullanımına açılacak.
Bakan Yumaklı duyurdu: 5,3 milyar dolarlık finansman paketi için imzalar atıldı

EDİRNE VE TRAKYA ÇİFTÇİSİNE YENİ MÜJDELER

Bakan Yumaklı, bölge üreticisini ilgilendiren diğer kritik adımları da aktardı:

  • İmar Şartı Kaldırıldı: Trakya'da tarımsal yatırımları kolaylaştırmak amacıyla çevre düzeni planı değiştirilerek tarımsal yapılarda imar planı şartı kaldırıldı. Emsal oranları hayvancılık tesislerinde %60'a yükseltildi.
  • Çeltik Üreticisine Geçici Elektrik: Seyyar çeltik kurutma makineleri için 4 aylık geçici elektrik aboneliği imkanı getirildi.
  • Sulama Yatırımları: 1,3 milyar TL maliyetli Çömlekköy Barajı'nın 2028'de tamamlanacağı, 2,7 milyar TL'lik Çömlekköy Barajı Sulaması ile 7,8 milyar TL'lik Hamzadere Barajı Sulaması projelerinde çalışmaların hızlandığı kaydedildi.

Ayrıca Türkiye'nin 2025 yılı tarımsal hasılasının 83,2 milyar dolarla rekor kırdığını belirten Yumaklı, 2026 sezonunda iklim koşullarının da etkisiyle 140 milyon tonun üzerinde rekor bitkisel üretim beklediklerini ifade etti.

 

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#edirne
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#ibrahim yumaklı
#Dünya Bankası
#Çömlekköy Barajı
#Ekonomi
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