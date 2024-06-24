Bakanlıktan 51 ilde 865 satılık arsa, vade süreleri ve peşinatlar belli oldu
Türkiye genelinde 51 ilde 865 muhtelif arsa satışa çıkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın açıkladığı detaylar belli oldu.
Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa sunulacak arsalarda müzayede yöntemi ile elden çıkarılacak.
PEŞİN ÖDEYENE İNDİRİM
Türkiye genelindeki 51 ilde, 865 muhtelif arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkıyor. Bu kapsamda 51 ildeki 865 arsa, yüzde 25 peşin 24 ay vadeyle alıcılarıyla buluşacak.
Bakanlık, peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim sağlayacak.
TARİH BELLİ OLDU
Emlakmuzayede com sayfasında yer alan bilgilere göre, açık artırma Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya / Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece / İstanbul’da yapılacak. İnternetten üzerinden emlakmuzayede.com.tr adresinden de teklif verilebilecek.
Bu kapsamda yatırımcılar, 9-10-11 Temmuz 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak müzayedelere online katılım sağlayabilecek.
TEMİNAT MİKTARLARI NE KADAR?
Arsa ihalelerine katılım için gerekli teminat miktarları ise şöyle:
- Muhammen Bedeli 70.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 7.000 TL,
- Muhammen Bedeli 70.001 TL ile 700.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 70.000 TL,
- Muhammen Bedeli 700.001 ile 1.650.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 165.000 TL,
- Muhammen Bedeli 1.650.001 ile 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 400.000 TL,
- Muhammen Bedeli 4.000.001 ile 9.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 950.000 TL,
- Muhammen Bedeli 9.500.001 ile 22.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.250.000 TL,
- Muhammen Bedeli 22.500.001 TL ile 54.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.400.000 TL,
- Muhammen Bedeli 54.000.001 ile 130.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 13.000.000 TL,
- Muhammen Bedeli 130.000.001 ile 330.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 33.000.000 TL,
- Muhammen Bedeli 330.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 60.000.000 TL katılım teminatı ödenmek zorundadır.