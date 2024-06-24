Bakanlıktan 51 ilde 865 satılık arsa, vade süreleri ve peşinatlar belli oldu

24 Haziran 2024 12:59 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 13:06

Borsanın çıkacağı seviye belli oldu, 28 Haziran sonrası kartlar yeniden dağıtılacak

Borsanın çıkacağı seviye belli oldu, 28 Haziran sonrası kartlar yeniden dağıtılacak

Ekonominin zirvesinde kritik görüşme! Bakan Şimşek ve CHP heyeti bir arada

Ekonominin zirvesinde kritik görüşme! Bakan Şimşek ve CHP heyeti bir arada

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa sunulacak arsalarda müzayede yöntemi ile elden çıkarılacak.

PEŞİN ÖDEYENE İNDİRİM

Türkiye genelindeki 51 ilde, 865 muhtelif arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkıyor. Bu kapsamda 51 ildeki 865 arsa, yüzde 25 peşin 24 ay vadeyle alıcılarıyla buluşacak.

Bakanlık, peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim sağlayacak.

TARİH BELLİ OLDU

Emlakmuzayede com sayfasında yer alan bilgilere göre, açık artırma Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya / Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece / İstanbul’da yapılacak. İnternetten üzerinden emlakmuzayede.com.tr adresinden de teklif verilebilecek.

Bu kapsamda yatırımcılar, 9-10-11 Temmuz 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak müzayedelere online katılım sağlayabilecek.

TEMİNAT MİKTARLARI NE KADAR?

Arsa ihalelerine katılım için gerekli teminat miktarları ise şöyle: