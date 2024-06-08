Bayram öncesi biletler tükendi! İstanbullu akın akın gidiyor

08 Haziran 2024 12:42 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 12:51

Birol Özcan, şehirler arası yolcu ve sefer sayısının koronavirüs salgınından önceki döneme göre halen düşük olduğunu söyledi.

Salgın döneminde günlük otobüs sefer sayısının 700'lere kadar düştüğünü belirten Özcan, "Salgından sonra bu sayı 1300'lere kadar yükseldi. İstanbul Otogarı'ndan 2023 yılında 440 bin otobüs çıktı." dedi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla şehirler arası yolcu taşımacılığında hareketliliğin başladığını dile getiren Özcan, "Kurban Bayramı'nda ana hatlarımızın, yani şehirler arası çalışan otobüs firmalarının biletleri bitmiş durumdadır. Bakanlığımızın genelgesiyle 12 ile 25 Haziran arası ek seferler için müsaade edilmiştir. Ek seferlerin satışına başladık." ifadelerini kullandı.

Geçen Ramazan Bayramı'nda bu kadar yoğunluk yaşanmadığının altını çizen Özcan, şunları kaydetti:

"Bu bayram daha yoğunluk var. Çünkü yaz sezonu ve okullar da tatil oluyor. Bu durum yoğunluğu arttırdı. Kovid öncesi bayramda otogardan 2 bin 400 ile 2 bin 500 otobüs çıkıyordu, şimdi 1700 ile 1800 otobüs çıkış yapıyor. Kurban Bayramı'nda 2000'leri inşallah bulur. Bu sefer sayısını bulduğu zaman otobüs sektörü rahatlamış, sektör para kazanmış olur.

Bayramın 9 gün olmasından memnunuz. Bayram için gidenler, dönüş biletlerini de alıyor. Ama yaz sezonunda gittiği yerde kalacaklar dönüş biletini almıyor. 12, 13, 14, 25 Haziran'da yer yok. Bayramda kesinlikle yolcuları İstanbul'da bırakmıyoruz."

BİLET FİYATLARINA ZAM YOK

Vatandaşların bayramda bilet fiyatlarına zam yapıldığını sandığını, ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını anlatan Özcan, "Örneğin, İstanbul ile Ankara arasında bilet fiyatı 1000 lira. Bakanlığın bize verdiği yönetmeliğe göre 1000 liralık bilet yüzde 30 aşağıya, yani 700 liraya düşürülebiliyor. Tavan fiyatı 1000 lira ise firmalar 1050 liralık bilet kesemez. Kışın 700 liraya bilet kesenler, yazın 1000 liraya kadar bilet kesince vatandaş zam oldu sanıyor. Aslında zam yapmıyoruz." diye konuştu.