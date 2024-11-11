BDDK dolar zengini illeri açıkladı: Zirvedeki şehir şaşırttı!

11 Kasım 2024 17:22 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:29

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) üç aylık verilerine göre, Türkiye'de en yüksek döviz mevduat oranına sahip şehirler açıklandı. Ancak, listede İstanbul, Ankara ve İzmir'in ilk 10'a girememesi dikkat çekti. Zirvedeki şehir ise görenleri şaşırttı. İşte döviz birikimiyle öne çıkan şehirlerin listesi...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı son verilere göre, Türkiye’de döviz mevduatında şaşırtıcı bir tablo ortaya çıktı. Geleneksel olarak dövizin büyük şehirlerde daha fazla tercih edildiği düşünülse de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropoller döviz mevduatının en yoğun olduğu iller arasında ilk 10’a dahi giremedi.

LİSTESİNİN ZIRVESİNDE AKSARAY VAR

Orta Anadolu’nun nispeten küçük bir ili olan Aksaray, döviz mevduat oranıyla ilk sıraya yerleşti. İl genelinde vatandaşların banka mevduatlarının yüzde 49,3’ü döviz cinsinden. Aksaray’ı Bingöl, Elazığ, Karaman, Bayburt, Yozgat, Nevşehir, Kütahya, Gümüşhane ve Çorum gibi iller takip ediyor. Bu sıralama, dövizin büyük şehirlerden ziyade Anadolu’nun bazı illerinde daha fazla tercih edildiğini gösteriyor.

3 BÜYÜK ŞEHİRİN DÖVİZ ORANI DÜŞÜK SEVİYELERDE

İstanbul, Ankara ve İzmir döviz mevduatında üst sıralarda yer almıyor. İstanbul yüzde 35,8 oranıyla 35. sırada bulunurken, İzmir yüzde 32,2 ile 49. sırada, Ankara ise yüzde 31,7 oranıyla 54. sırada kendine yer buldu. BDDK verilerine göre, bu illerde vatandaşlar döviz yerine daha çok Türk Lirası’nı tercih ediyor.

EN DÜŞÜK DÖVİZ MEVDUATINA SAHİP İLLER

Türkiye genelinde en düşük döviz mevduat oranına sahip iller ise Ardahan, Kars ve Şanlıurfa oldu. Bu illerde döviz cinsinden mevduat yerine ağırlıklı olarak TL tercih ediliyor. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde de benzer bir tablo görülmüştü; 2023’te de döviz mevduatında zirvede olan Aksaray’ı Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kütahya, Yalova, Bayburt, Karaman, Elazığ ve Antalya takip ediyordu.