Benzine 12 TL zam gelecek mi, ne zaman?

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UYGULAMALAR
İstanbul
Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketlilik sürerken gözler bu kez benzinin litre fiyatına çevrildi. Eşel mobil uygulamasının benzinde sona ermesiyle birlikte mevcut vergi yapısının değişmemesi halinde pompaya yansıyacak artışın 12,48 TL'yi bulabileceği hesaplanıyor. Ancak 1 Ekim'e kadar yeni bir vergi düzenlemesi veya kademeli geçiş kararı alınması halinde pompaya yansıyacak tutar değişebilecek.
Benzinde eşel mobil uygulamasının 1 Ekim'de sona ermesi halinde litre başına alınan ÖTV'nin 4,43 TL'den 14,83 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Böylece ÖTV tarafında 10,40 TL'lik fark oluşacak. Bu farkın KDV etkisiyle birlikte pompaya yansıması durumunda toplam artışın 12,48 TL olması öngörülüyor.
Buradaki 12,48 TL'lik tutar, mevcut uygulamanın değişmeden sona ermesi durumunda yapılan vergi hesabına dayanıyor. Dolayısıyla artışın kesinleştiğini söylemek için 1 Ekim öncesinde uygulanacak vergi düzenlemesinin netleşmesi gerekiyor. Özellikle ÖTV artışının kademeli uygulanıp uygulanmayacağı, nihai pompa fiyatının belirlenmesinde önemli olacak.
Mevcut hesaplamaya göre benzinin litresinden alınan ÖTV 4,43 TL seviyesinde bulunuyor. Eşel mobil mekanizmasının sona ermesi halinde bu tutarın 14,83 TL'ye yükselmesi gündemde.
ÖTV'deki 10,40 TL'lik farkın yanı sıra bu vergi üzerinden hesaplanan KDV'nin de artması bekleniyor. Hesaplamalarda KDV etkisi 2,08 TL olarak belirtilirken, iki kalemin toplamı litre başına 12,48 TL'lik artış oluşturuyor.
27 Eylül itibarıyla verilen güncel fiyatlarda İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 80,40 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 80,30 TL seviyesinde bulunuyor. Ankara'da litre fiyatı 81,40 TL, İzmir'de ise 81,70 TL olarak listeleniyor.
Mevcut fiyatlara 12,48 TL'lik artışın tamamen yansıması halinde ortaya çıkacak yaklaşık fiyatlar şöyle:
|ŞEHİR
|27 EYLÜL BENZİN FİYATI
|12,48 TL ARTIŞ SONRASI
|İstanbul Avrupa
|80,40 TL
|92,88 TL
|İstanbul Anadolu
|80,30 TL
|92,78 TL
|Ankara
|81,40 TL
|93,88 TL
|İzmir
|81,70 TL
|94,18 TL
Bu hesaplama yalnızca mevcut litre fiyatına 12,48 TL eklenmesiyle oluşturulan yaklaşık tabloyu gösteriyor. Brent petrol, döviz kuru ve rafineri fiyatlarında 1 Ekim'e kadar yaşanabilecek değişimler nedeniyle pompaya yansıyacak nihai fiyatlar farklılaşabilir.