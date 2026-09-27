Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketlilik sürerken gözler bu kez benzinin litre fiyatına çevrildi. Eşel mobil uygulamasının benzinde sona ermesiyle birlikte mevcut vergi yapısının değişmemesi halinde pompaya yansıyacak artışın 12,48 TL'yi bulabileceği hesaplanıyor. Ancak 1 Ekim'e kadar yeni bir vergi düzenlemesi veya kademeli geçiş kararı alınması halinde pompaya yansıyacak tutar değişebilecek.

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HABERİN ÖZETİ Benzine 12 TL zam gelecek mi, ne zaman? Benzinde eşel mobil uygulamasının sona ermesiyle birlikte mevcut vergi yapısının değişmemesi halinde litre fiyatında 12,48 TL'ye varan bir artış yaşanabileceği öngörülüyor. Eşel mobil uygulamasının 1 Ekim'de sona ermesi bekleniyor. Mevcut durumda benzinden litre başına alınan ÖTV 4,43 TL iken, bu tutarın 14,83 TL'ye çıkması öngörülüyor. ÖTV'deki 10,40 TL'lik farkın KDV etkisiyle birlikte litre başına toplam 12,48 TL'lik bir artışa yol açabileceği hesaplanıyor. Yeni bir vergi düzenlemesi veya kademeli geçiş kararı alınması halinde pompa fiyatındaki artış değişebilir. 27 Eylül itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litresi 80,40 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 80,30 TL, Ankara'da 81,40 TL ve İzmir'de 81,70 TL seviyesinde bulunuyor.

BENZİNE 12 TL ZAM GELECEK Mİ?

Benzinde eşel mobil uygulamasının 1 Ekim'de sona ermesi halinde litre başına alınan ÖTV'nin 4,43 TL'den 14,83 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Böylece ÖTV tarafında 10,40 TL'lik fark oluşacak. Bu farkın KDV etkisiyle birlikte pompaya yansıması durumunda toplam artışın 12,48 TL olması öngörülüyor.

Buradaki 12,48 TL'lik tutar, mevcut uygulamanın değişmeden sona ermesi durumunda yapılan vergi hesabına dayanıyor. Dolayısıyla artışın kesinleştiğini söylemek için 1 Ekim öncesinde uygulanacak vergi düzenlemesinin netleşmesi gerekiyor. Özellikle ÖTV artışının kademeli uygulanıp uygulanmayacağı, nihai pompa fiyatının belirlenmesinde önemli olacak.

BENZİNDE ÖTV NE KADAR OLACAK?

Mevcut hesaplamaya göre benzinin litresinden alınan ÖTV 4,43 TL seviyesinde bulunuyor. Eşel mobil mekanizmasının sona ermesi halinde bu tutarın 14,83 TL'ye yükselmesi gündemde.

ÖTV'deki 10,40 TL'lik farkın yanı sıra bu vergi üzerinden hesaplanan KDV'nin de artması bekleniyor. Hesaplamalarda KDV etkisi 2,08 TL olarak belirtilirken, iki kalemin toplamı litre başına 12,48 TL'lik artış oluşturuyor.

1 EKİM'DE BENZİNE ZAM VAR MI?

27 Eylül itibarıyla verilen güncel fiyatlarda İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 80,40 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 80,30 TL seviyesinde bulunuyor. Ankara'da litre fiyatı 81,40 TL, İzmir'de ise 81,70 TL olarak listeleniyor.

Mevcut fiyatlara 12,48 TL'lik artışın tamamen yansıması halinde ortaya çıkacak yaklaşık fiyatlar şöyle:

ŞEHİR 27 EYLÜL BENZİN FİYATI 12,48 TL ARTIŞ SONRASI İstanbul Avrupa 80,40 TL 92,88 TL İstanbul Anadolu 80,30 TL 92,78 TL Ankara 81,40 TL 93,88 TL İzmir 81,70 TL 94,18 TL

Bu hesaplama yalnızca mevcut litre fiyatına 12,48 TL eklenmesiyle oluşturulan yaklaşık tabloyu gösteriyor. Brent petrol, döviz kuru ve rafineri fiyatlarında 1 Ekim'e kadar yaşanabilecek değişimler nedeniyle pompaya yansıyacak nihai fiyatlar farklılaşabilir.