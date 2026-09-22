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Ekonomi
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 02:08

BTC niye düştü? SON DAKİKA Bitcoin'de düşüş devam edecek mi?

Bitcoin neden düşüyor son dakika BTC haberleri yakından takip ediliyor. Bitcoin, son dönemdeki hızlı yükselişin ardından satış baskısıyla karşılaştı. Ocak ayından bu yana ilk kez 87 bin dolar seviyesini gören Bitcoin, sonrasında yaşanan düzeltmeyle 84 bin doların altına çekildi. TSİ 17.30 itibarıyla 83 bin 963 dolardan işlem gören Bitcoin, 86 bin 201 dolarlık önceki kapanışının da gerisinde kaldı. ABD merkezli kripto para yayın kuruluşu CoinDesk'in anlık verilerine göre Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,25 gerilerken Ether, Solana ve XRP'de kayıplar yüzde 3'e yaklaştı. Bitcoin, eylül ayında yaklaşık yüzde 8, üçüncü çeyrekte ise yüzde 50'ye yakın değer kazanmıştı. Bitcoin (BTC) neden düştü, neden düşüyor? İşte Bitcoin düşüşünün nedeni…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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BTC niye düştü? SON DAKİKA Bitcoin'de düşüş devam edecek mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 02:08

'de yükselişin ardından satışların hız kazandığı görüldü. Lider kripto para, pazartesi günü yaklaşık 87 bin 300 dolara ulaşarak gün içindeki zirvesini gördü ancak bu seviyeyi koruyamadı. Son saatlerde artan satışlarla birlikte Bitcoin yeniden aşağı yönlü hareket etti.

HABERİN ÖZETİ

BTC niye düştü? SON DAKİKA Bitcoin'de düşüş devam edecek mi?

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Bitcoin, küresel piyasalardaki faiz ve dolar baskısı, teknik faktörler ve zayıflayan ABD spot talebi gibi nedenlerle sert yükselişinin ardından satışlarla karşılaşıyor.
ABD dolar endeksinin temmuz sonundan bu yana en güçlü seviyesine çıkması ve petrol fiyatlarındaki artış, küresel piyasalarda baskı yarattı.
ABD 2 yıllık Hazine tahvili faizinin yeni bir döngü zirvesine ulaşması ve Fed'in faiz artırma olasılığının yükselmesi, Bitcoin gibi riskli varlıklara olan iştahı azalttı.
Bitcoin'in yükselişinin büyük ölçüde kaldıraçlı pozisyonların zorunlu kapanmasından beslenmesi, ralli sürdürülebilirliğini sınırladı.
ABD spot talep göstergelerinin zayıflaması, fiyat artışının yeterli destek görmediği şeklinde yorumlandı.
ABD'de spot Bitcoin ETF'lerine devam eden net para girişleri kurumsal talep cephesinde olumlu bir tablo çiziyor.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

BTC NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalarda faiz oranlarına ve dolara ilişkin beklentiler, Bitcoin üzerindeki satış baskısının temel unsurlarından biri oldu. ABD dolar endeksi yüzde 0,4 yükselerek temmuz sonundan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaşırken, petrol fiyatlarındaki sert hareket de risk iştahını olumsuz etkiledi. WTI tipi ham petrol, gün içindeki dip seviyesinden 2 doların üzerinde toparlanarak 90,93 dolara çıktı. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'li petrol yöneticileri, Trump yönetiminin dizel ihracatına yönelik bir yasak getirmeyeceği konusunda daha önce ikna olduklarını düşünüyordu. Ancak Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki açıklamalarının ardından yöneticilerin bu konudaki beklentileri zayıfladı.

Enerji piyasasında yaşanan yükseliş, ABD tahvil faizlerinde de yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 4,79'a çıkarak yeni bir döngü zirvesi görürken, Fed'in ekim ayında faiz artırabileceğine ilişkin beklenti yüzde 53'ün üzerine yükseldi. Daha yüksek faiz beklentileri, Bitcoin başta olmak üzere riskli varlıklara yönelik talebi baskıladı. Hisse senetlerindeki satışların kripto para piyasasına da yansımasıyla yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti. CoinDesk de faizlerdeki yükselişin kripto varlıklardaki kayıpların derinleşmesinde etkili olduğunu bildirdi.

BTC niye düştü? SON DAKİKA Bitcoin'de düşüş devam edecek mi?

Bitcoin'deki son hareketin arkasında yalnızca piyasa talebi değil, kaldıraçlı pozisyonların zorunlu olarak kapatılması da etkili oldu. Veri sağlayıcısı CoinGlass, pazartesiye kadar olan 24 saatlik dönemde toplam 746,6 milyon dolarlık pozisyonun tasfiye edildiğini açıkladı; bunun 647,9 milyon dolarlık bölümünü short pozisyonlar oluşturdu. Bu tasfiye dalgasının etkisiyle Bitcoin pazartesi günü yüzde 6,70 yükselerek 28 Ocak 2026'dan bu yana en yüksek kapanış olan 86 bin 595 dolara ulaştı. Analistlerin değerlendirmelerine göre, yatırımcıların yeni bir piyasa beklentisinden ziyade zorunlu pozisyon kapatmalarıyla oluşan yükselişlerin kalıcılığı sınırlı olabiliyor. Bitcoin'in pazartesi günü yaklaşık 87 bin 300 dolara çıkan fiyatı yeniden test etmesine rağmen bu bölgede tekrar satışlarla karşılaşması da dikkat çekti.

ABD piyasalarındaki spot Bitcoin talebine ilişkin göstergeler ise son yükselişin arkasındaki alım gücüne yönelik soru işaretlerini artırdı. Bitcoin'in 85 bin 200 dolar seviyesini aşarak sekiz aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıkmasının ardından, ABD spot piyasasındaki talebi takip etmek için kullanılan önemli göstergelerden Coinbase Prim Endeksi yeniden sıfırın altına geriledi. Endeksteki bu hareket, Bitcoin'deki fiyat artışının ABD merkezli bireysel ve kurumsal yatırımcılardan güçlü bir alım desteği almadığı yönünde değerlendiriliyor.

Bitcoin'in 23 Eylül grafiği:

BTC niye düştü? SON DAKİKA Bitcoin'de düşüş devam edecek mi?

Bitcoin'in 1 aylık grafiği:

BTC niye düştü? SON DAKİKA Bitcoin'de düşüş devam edecek mi?

Bitcoin'in Ocak ayından bu yana grafiği:

BTC niye düştü? SON DAKİKA Bitcoin'de düşüş devam edecek mi?

Bitcoin'in 1 yıllık grafiği:

BTC niye düştü? SON DAKİKA Bitcoin'de düşüş devam edecek mi?

Bitcoin’in düşüşündeki başlıca nedenler şöyledir:

  • ABD dolar endeksinin yüzde 0,4 yükselerek temmuz sonundan bu yana en güçlü seviyesine çıkması
  • WTI ham petrolün varil başına 90,93 dolara yükselmesi
  • ABD 2 yıllık Hazine tahvili faizinin yüzde 4,79 ile yeni bir döngü zirvesine ulaşması
  • Fed'in ekim ayında faiz artırma olasılığının yüzde 53'ün üzerine çıkması
  • Nasdaq'ın yüzde 1 gerilemesiyle hisse senedi piyasalarındaki satışın kriptoya yansıması
  • Yükselişin büyük ölçüde kaldıraçlı pozisyonların zorunlu kapanmasından beslenmesi
  • Coinbase Prim Endeksi'nin yeniden sıfırın altına inmesi
  • Spekülatif sermayenin Bitcoin'den altcoinlere kayması

BİTCOİN BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

Bitcoin'de oynaklığı artırabilecek unsurlardan biri vadeli opsiyon takvimin olması bekleniyor. Bitcoin, cuma günü gerçekleşecek 18 milyar dolarlık çeyreklik opsiyon vade sonuna 85 bin dolar civarında yaklaşıyor. Yükseliş yönlü alım opsiyonu pozisyonları ve piyasa yapıcıların riskten korunma işlemleri, son rallinin yakıtı olmuştu. Ancak bu akışların cuma günkü uzlaşmanın ardından zayıflaması, kısa vadeli oynaklığı artırabilir.

SoSoValue verilerine göre ABD'de spot Bitcoin ETF'lerine 22 Eylül'de toplam 715 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti ve böylece üst üste dördüncü gün net para girişi kaydedildi. Bir gün önce, 21 Eylül'de ise ETF'lere yaklaşık 1 milyar dolarlık net giriş yaşanmıştı. Zaye Capital Markets'tan Naeem Aslam, Bitcoin'in 25 baz puanlık son faiz artışına ve kripto düzenlemelerindeki ilerlemenin durmasına rağmen gücünü korumasının, kurumsal talebin makroekonomik ve düzenleyici baskıların bir bölümünü dengelediğine işaret ettiğini söyledi.

BTC niye düştü? SON DAKİKA Bitcoin'de düşüş devam edecek mi?

ABD Senatosu'nun CLARITY Yasası'nı durdurması piyasada belirsizlik meydana getirmişti. CFTC'nin Beyaz Saray'a gönderdiği taslak kurallar, bu gelişmenin ardından piyasadaki kazanımları yeniden canlandırmıştı. Genel tabloya bakıldığında Bitcoin, eylülde yaklaşık yüzde 8, üçüncü çeyrekte ise yüzde 50'ye yakın değer kazanarak güçlü bir çeyreği geride bırakmaya hazırlanıyor. Buna karşın fiyat hala tarihi zirvesinin oldukça altında bulunuyor ve Bitcoin, 126 bin 80 dolarlık rekorunun yaklaşık yüzde 30 altında işlem görüyor.

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#bitcoin
#wtı ham petrol
#Nasdaq
#Abd Dolar Endeksi
#Coinbase Prim Endeksi
#Ekonomi
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