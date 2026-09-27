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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 11:32

Bitcoin'de 9 yıl sonra tarihi çeyrek

Bitcoin, üçüncü çeyrekte yüzde 43,5 yükselerek 2017'den bu yana en güçlü üçüncü çeyrek performansına doğru ilerliyor. Kurumsal talep ve spot piyasadaki hareketlilik yükselişi desteklerken gözler artık çeyrek kapanışına çevrildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bitcoin'de 9 yıl sonra tarihi çeyrek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 11:32

piyasasında kritik günlere girildi. Dünyanın en büyük kripto parası, üçüncü çeyreğin sonuna yaklaşılırken son 9 yılın en dikkat çekici performanslarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Pazar günü yüzde 0,84 yükselerek 84 bin 626,50 dolara ulaşan Bitcoin, temmuz ayından bu yana yüzde 43,5 değer kazandı. Spot piyasalarda artan hareketlilik ve kurumsal yatırımcıların talebi yükselişi destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Bitcoin'de 9 yıl sonra tarihi çeyrek

2017'DEN BU YANA EN GÜÇLÜ ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

Bitcoin, 2017'nin üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 80 yükselmişti. Bu yıl kaydedilen yüzde 43,5'lik artış ise 2017'den bu yana görülen en güçlü üçüncü çeyrek performansı anlamına geliyor. Üstelik hareketlilik yalnızca Bitcoin'le sınırlı değil. da aynı dönemde yüzde 71'e yaklaşan yükselişiyle tarihindeki en güçlü üçüncü çeyrek performansına doğru ilerliyor.

BİTCOİN 84 BİN DOLAR ÇEVRESİNDE TUTUNDU

Piyasanın yakından takip ettiği büyük ölçekli üç aylık opsiyon sözleşmelerinin vadesi cuma günü sona erdi. Bitcoin bu süreci önemli bir dalgalanma yaşamadan atlattı. Spot işlemlerdeki hareketliliğin artması ve kâr satışlarının sınırlı kalması, Bitcoin'in 84 bin dolar civarında tutunmasına yardımcı oldu. Şimdi yatırımcıların gözü üçüncü çeyrek kapanışında.

SAYLOR'DAN ABD BANKALARINA BİTCOİN ÇAĞRISI

Kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasındaki ağırlığı artarken Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor'dan da dikkat çeken bir çağrı geldi. Saylor, ABD bankalarının Bitcoin alanındaki faaliyetlerini genişletmesini istedi. Bankaların Bitcoin saklama hizmeti sunması ve kripto para teminatlı krediler vermesi gerektiğini savundu.

YÜZDE 1.250'LİK RİSK AĞIRLIĞINA İTİRAZ

Saylor'ın gündeme taşıdığı başlıklardan biri de uluslararası bankacılık standartlarında en riskli kripto varlıklara uygulanan yüzde 1.250'lik risk ağırlığı oldu. Saylor, bu oranın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek bankaların müşterileri adına kripto varlık saklaması, bu varlıklar karşılığında kredi vermesi ve kendi sermayeleriyle yatırım yapmasının aynı kapsamda değerlendirilmemesini istedi.

Bitcoin'de 9 yıl sonra tarihi çeyrek

BİTGET SALDIRISINDA 83 MİLYON DOLARLIK YENİ TRANSFER

Piyasadaki yükseliş sürerken güvenlik cephesinden gelen haberler ise tedirginliği canlı tutuyor. Bitget'e yönelik 387,5 milyon dolarlık siber saldırının ardından çalınan 'lerin yaklaşık 83 milyon dolarlık bölümü üç farklı cüzdandan başka adreslere aktarıldı. İlk hesaplarda ise yaklaşık 75 milyon dolarlık varlığın kaldığı belirtildi. Ripple, XRP Ledger'ın yapısı nedeniyle çalınan XRP'leri doğrudan donduramıyor.

BİTGET'TE ÇEKİMLER YENİDEN AÇILIYOR

Bitget, koruma fonunun kayıpları karşıladığını ve müşteri bakiyelerinin saldırıdan etkilenmediğini açıkladı. Borsanın açıkladığı takvime göre Bitcoin çekimlerinin 28 Eylül'de, Ethereum çekimlerinin 29 Eylül'de ve USDT çekimlerinin 30 Eylül'de yeniden başlaması planlanıyor. Altcoin cephesinde ise Ethereum yüzde 0,66 yükselirken XRP yüzde 2,02 değer kaybetti.

 

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#bitcoin
#ethereum
#xrp
#Michael Saylor
#Bitget
#Ekonomi
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