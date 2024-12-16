Bitcoin'in 'Trump' etkisi sürüyor: 106 bin dolarlık tarihi rekor

16 Aralık 2024 07:25 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 07:36

Trump zaferinden bu yana yüzde 50'den fazla değer kazanan kripto para birimi Bitcoin, yükseliş trendini sürdürüyor. Asya piyasalarında bu sabah 106 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, tarihi rekorundan sonra 104 bin 500 dolar civarına geriledi.

Bitcoin bir kez daha sıçrama yaptı! Yeni rekor gelebilir

Bitcoin bir kez daha sıçrama yaptı! Yeni rekor gelebilir

Trump’ın oğlundan bitcoin için çılgın hedef: 1 milyon dolar olacak

Trump’ın oğlundan bitcoin için çılgın hedef: 1 milyon dolar olacak

Dünyanın en büyük kripto para​ birimi Bitcoin​, rekor​ kırmaya devam ediyor. Bitcoin, Asya'da yüzde 3'ten fazla artarak benzeri görülmemiş bir şekilde 106 doları aştı. Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 7,25, son 3 ayda yüzde 81 ve yıl başından bu yana yüzde 149 yükseldi.

5 Kasım'daki Donald Trump zaferinden bu yana değer kazanan kripto paralara, Trump yönetiminin Biden yönetiminden çok daha dostane yaklaşacağı düşünülüyor. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, geçtiğimiz perşembe günü, ülkede petrol rezervlerine benzer şekilde bir dijital para rezervi oluşturmayı düşündüğünü yineledi.

KRİPTO PARALARA YENİ İSİM

Bu ayın başında Trump, Silikon Vadisi girişimcisi David Sacks’i yapay zekâ (AI) ve kripto para danışmanı olarak atadı. Sacks, PayPal’ın eski yöneticilerinden ve Trump’ın danışmanlarından Elon Musk’ın yakın bir arkadaşı. Ayrıca, Trump, kripto paraları destekleyen bir isim olan Washingtonlu avukat Paul Atkins'i Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yeni başkanı olarak aday göstereceğini açıkladı.

Mevcut SEC başkanı Gary Gensler ise geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, Trump’ın 20 Ocak'taki göreve başlama gününde görevinden istifa edeceğini belirtti. Gensler, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan Biden'a bana bu inanılmaz sorumluluğu verdiği için teşekkür ediyorum. SEC, görevini korkusuzca yerine getirdi ve yasaları tarafsız bir şekilde uyguladı" dedi.

TRUMP VE GENSLER ARASINDAKİ GERGİNLİK

Trump, yeni yönetiminin ilk gününde Gensler’i görevden alma planını daha önce duyurmuştu. Gensler’in, kripto para şirketlerine karşı hukuki adımlar atması bazı çevrelerde tartışmalara yol açmıştı. Trump yönetiminin bu adımları, kripto paralara yönelik politikalarının piyasalarda daha olumlu bir algı yaratmasına neden oluyor.

Bitcoin'in bu rekor seviyeye yükselmesinin arkasında, Trump’ın kripto paraya yönelik bu dostane politikalarının ve ekibine dâhil ettiği isimlerin büyük etkisi olduğu düşünülüyor.