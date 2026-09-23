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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 13:22

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı: İşte hafta ortasının son rakamları

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,39 puan ve yüzde 0,50 artışla 13.265,23 puana çıktı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Borsa günün ilk yarısında değer kazandı: İşte hafta ortasının son rakamları
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 13:22

'da endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 13.265,23 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,39 puan ve yüzde 0,50 artışla 13.265,23 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 60,1 milyar lira oldu. yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 1,67 değer kaybetti.

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı: İşte hafta ortasının son rakamları

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,97 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybeden ise yüzde 8,59 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda yapay zeka hisselerindeki alımlar pay piyasalarındaki olumlu seyre katkı sağlıyor.

Analistler, günün geri kalanında 'de haftalık mortgage başvuruları ve Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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ETİKETLER
#ABD
#bankacılık endeksi
#BIST 100
#Borsa İstanbul
#Satınalma Yöneticileri Endeksi
#Ekonomi
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