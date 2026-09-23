Borsa günün ilk yarısında değer kazandı: İşte hafta ortasının son rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 13.265,23 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,39 puan ve yüzde 0,50 artışla 13.265,23 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 60,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 1,67 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,97 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybeden ise yüzde 8,59 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda yapay zeka hisselerindeki alımlar pay piyasalarındaki olumlu seyre katkı sağlıyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.