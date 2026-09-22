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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:26

Borsa İstanbul’da yeni dönem: BİST 100’de 27 şirket değişti, BİST 30’a yeni dev dahil oldu

Borsa İstanbul A.Ş., 2026 yılının dördüncü çeyreğinde (1 Ekim - 31 Aralık) endekslerde geçerli olacak yeni listeleri açıkladı. BİST 100 endeksinde 27 şirkette revizyona gidilirken, devlerin yer aldığı BİST 30 Endeksi'ne Destek Finans Faktoring yerine TR Anadolu Metal Madencilik dahil edildi. BİST 100'ün 13.337,69 puandan kapandığı günde açıklanan yeni listelerin detayları ve piyasaya dair teknik beklentiler haberimizde...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Borsa İstanbul’da yeni dönem: BİST 100’de 27 şirket değişti, BİST 30’a yeni dev dahil oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:26

Piyasalarda yeni haftada bazı yatırım fonlarındaki süreçler odak noktasında kalmaya devam ederken, dünkü işlemlerde %0,40 prim yaparak günü 13.337,69 seviyesinden tamamladı. Günün ilk yarısında 12.895,81 seviyesine kadar gerileyen BİST 100 endeksi, öğleden sonra gelen alımların etkisiyle yeniden 13 bin puan eşiğinin üzerine çıktı. Bankacılık endeksi (XBANK) ise %1,9 yükselişle ana endeksten pozitif ayrıştı.

Günün en kritik gelişmesi ise Borsa İstanbul A.Ş.'nin yatırımcılar tarafından merakla beklenen 2026 yılı 4. çeyrek endeks değişikliklerini ilan etmesi oldu.

BİST 30’DA TEK DEĞİŞİKLİK

1 Ekim 2026 - 31 Aralık 2026 dönemini kapsayan yeni düzenlemeye göre; Destek Finans Faktoring BİST 30 Endeksi listesinin dışında kaldı. Şirketin yerine BİST 30 listesine TR Anadolu Metal Madencilik dahil edildi.

Borsa İstanbul’da yeni dönem: BİST 100’de 27 şirket değişti, BİST 30’a yeni dev dahil oldu

BİST 100’E YENİ GİREN ŞİRKETLER (27 ŞİRKET)

Yapılan kapsamlı revizyonla birlikte BİST 100 endeksine dahil edilen 27 şirket şunlar oldu:

  • Anadolu Grubu Holding
  • Ahlatcı Doğal Gaz
  • Akçansa
  • Akfen Yenilenebilir Enerji
  • Albaraka Türk
  • Anadolu Hayat Emeklilik
  • Aygaz
  • 1000 Yatırımlar Holding
  • Eczacıbaşı Yatırım
  • Ege Endüstri
  • Ege Gübre
  • IC Enterra Yenilenebilir Enerji
  • Global Yatırım Holding
  • Galata Wind Enerji
  • İskenderun Demir Çelik
  • Karsan Otomotiv
  • Katmerciler Ekipman
  • Kocaer Çelik
  • Kordsa Teknik Tekstil
  • Limak Doğu Anadolu Çimento
  • Rönesans Gayrimenkul Yatırım
  • Reysaş Lojistik
  • Sinpaş GYO
  • TAB Gıda
  • Kıraç Galvaniz
  • Torunlar GYO
  • Türk Traktör

BİST 100’DEN ÇIKARILAN ŞİRKETLER (27 ŞİRKET)

Yeni dönemde BİST 100 endeksi dışında kalan 27 şirket ise şu şekilde sıralandı:

  • Balsu Gıda
  • Batıçim Çimento
  • DAP Gayrimenkul
  • Destek Finans Faktoring
  • Efor Yatırım
  • Esenboğa Elektrik
  • Europower Enerji
  • Gen İlaç
  • Girişim Elektrik Sanayi
  • Grainturk Holding
  • Galatasaray Sportif
  • Işıklar Enerji Yapı Holding
  • İzdemir Enerji
  • Kiler Holding
  • Katılımevim Tasarruf Finansman
  • Kuyaş Yatırım
  • Margün Enerji
  • Mia Teknoloji
  • Odine Teknoloji
  • Pasifik Eurasia Lojistik
  • Pasifik Teknoloji
  • Pasifik GYO
  • Qua Granite Hayal Yapı
  • Ral Yatırım Holding
  • Reeder Teknoloji
  • Sarkuysan
  • Şekerbank

PİYASALARDA BEKLENTİLER VE TEKNİK SEVİYELER

Endeks değişikliklerinin ardından Kuveyt Türk Yatırım tarafından paylaşılan piyasa analizinde şu değerlendirmelere yer verildi:

"Fon portföylerinde bulunan hisse senetleri ve diğer finansal varlıkların satışında yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşullarının gözetilecek olması, satışların zamana yayılabileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde de fon kaynaklı satışların seyri, tasfiye işlemlerinin piyasa derinliği üzerindeki etkisi ve düzenleyici kurumlardan gelebilecek yeni adımlar BİST'in kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacaktır. Teknik açıdan, 13.000 ve 12.800 seviyelerini destek noktaları olarak izliyoruz. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 13.500 ve 13.800 seviyelerini direnç olarak takip ediyoruz."

 

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ETİKETLER
#Bist 30
#BIST 100
#Destek Finans Faktoring
#Borsa İstanbul
#Tr Anadolu Metal Madencilik
#Ekonomi
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