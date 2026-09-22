Borsa İstanbul’da yeni dönem: BİST 100’de 27 şirket değişti, BİST 30’a yeni dev dahil oldu

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İstanbul
Piyasalarda yeni haftada bazı yatırım fonlarındaki süreçler odak noktasında kalmaya devam ederken, Borsa İstanbul dünkü işlemlerde %0,40 prim yaparak günü 13.337,69 seviyesinden tamamladı. Günün ilk yarısında 12.895,81 seviyesine kadar gerileyen BİST 100 endeksi, öğleden sonra gelen alımların etkisiyle yeniden 13 bin puan eşiğinin üzerine çıktı. Bankacılık endeksi (XBANK) ise %1,9 yükselişle ana endeksten pozitif ayrıştı.
Günün en kritik gelişmesi ise Borsa İstanbul A.Ş.'nin yatırımcılar tarafından merakla beklenen 2026 yılı 4. çeyrek endeks değişikliklerini ilan etmesi oldu.
1 Ekim 2026 - 31 Aralık 2026 dönemini kapsayan yeni düzenlemeye göre; Destek Finans Faktoring BİST 30 Endeksi listesinin dışında kaldı. Şirketin yerine BİST 30 listesine TR Anadolu Metal Madencilik dahil edildi.
Yapılan kapsamlı revizyonla birlikte BİST 100 endeksine dahil edilen 27 şirket şunlar oldu:
Yeni dönemde BİST 100 endeksi dışında kalan 27 şirket ise şu şekilde sıralandı:
Endeks değişikliklerinin ardından Kuveyt Türk Yatırım tarafından paylaşılan piyasa analizinde şu değerlendirmelere yer verildi:
"Fon portföylerinde bulunan hisse senetleri ve diğer finansal varlıkların satışında yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşullarının gözetilecek olması, satışların zamana yayılabileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde de fon kaynaklı satışların seyri, tasfiye işlemlerinin piyasa derinliği üzerindeki etkisi ve düzenleyici kurumlardan gelebilecek yeni adımlar BİST'in kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacaktır. Teknik açıdan, 13.000 ve 12.800 seviyelerini destek noktaları olarak izliyoruz. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 13.500 ve 13.800 seviyelerini direnç olarak takip ediyoruz."