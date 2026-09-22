Borsa İstanbul’da yeni dönem: BİST 100’de 27 şirket değişti, BİST 30’a yeni dev dahil oldu

Piyasalarda yeni haftada bazı yatırım fonlarındaki süreçler odak noktasında kalmaya devam ederken, Borsa İstanbul dünkü işlemlerde %0,40 prim yaparak günü 13.337,69 seviyesinden tamamladı. Günün ilk yarısında 12.895,81 seviyesine kadar gerileyen BİST 100 endeksi, öğleden sonra gelen alımların etkisiyle yeniden 13 bin puan eşiğinin üzerine çıktı. Bankacılık endeksi (XBANK) ise %1,9 yükselişle ana endeksten pozitif ayrıştı.

Günün en kritik gelişmesi ise Borsa İstanbul A.Ş.'nin yatırımcılar tarafından merakla beklenen 2026 yılı 4. çeyrek endeks değişikliklerini ilan etmesi oldu.

BİST 30’DA TEK DEĞİŞİKLİK

1 Ekim 2026 - 31 Aralık 2026 dönemini kapsayan yeni düzenlemeye göre; Destek Finans Faktoring BİST 30 Endeksi listesinin dışında kaldı. Şirketin yerine BİST 30 listesine TR Anadolu Metal Madencilik dahil edildi.

BİST 100’E YENİ GİREN ŞİRKETLER (27 ŞİRKET)

Yapılan kapsamlı revizyonla birlikte BİST 100 endeksine dahil edilen 27 şirket şunlar oldu:

Anadolu Grubu Holding

Ahlatcı Doğal Gaz

Akçansa

Akfen Yenilenebilir Enerji

Albaraka Türk

Anadolu Hayat Emeklilik

Aygaz

1000 Yatırımlar Holding

Eczacıbaşı Yatırım

Ege Endüstri

Ege Gübre

IC Enterra Yenilenebilir Enerji

Global Yatırım Holding

Galata Wind Enerji

İskenderun Demir Çelik

Karsan Otomotiv

Katmerciler Ekipman

Kocaer Çelik

Kordsa Teknik Tekstil

Limak Doğu Anadolu Çimento

Rönesans Gayrimenkul Yatırım

Reysaş Lojistik

Sinpaş GYO

TAB Gıda

Kıraç Galvaniz

Torunlar GYO

Türk Traktör

BİST 100’DEN ÇIKARILAN ŞİRKETLER (27 ŞİRKET)

Yeni dönemde BİST 100 endeksi dışında kalan 27 şirket ise şu şekilde sıralandı:

Balsu Gıda

Batıçim Çimento

DAP Gayrimenkul

Destek Finans Faktoring

Efor Yatırım

Esenboğa Elektrik

Europower Enerji

Gen İlaç

Girişim Elektrik Sanayi

Grainturk Holding

Galatasaray Sportif

Işıklar Enerji Yapı Holding

İzdemir Enerji

Kiler Holding

Katılımevim Tasarruf Finansman

Kuyaş Yatırım

Margün Enerji

Mia Teknoloji

Odine Teknoloji

Pasifik Eurasia Lojistik

Pasifik Teknoloji

Pasifik GYO

Qua Granite Hayal Yapı

Ral Yatırım Holding

Reeder Teknoloji

Sarkuysan

Şekerbank

PİYASALARDA BEKLENTİLER VE TEKNİK SEVİYELER

Endeks değişikliklerinin ardından Kuveyt Türk Yatırım tarafından paylaşılan piyasa analizinde şu değerlendirmelere yer verildi:

"Fon portföylerinde bulunan hisse senetleri ve diğer finansal varlıkların satışında yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşullarının gözetilecek olması, satışların zamana yayılabileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde de fon kaynaklı satışların seyri, tasfiye işlemlerinin piyasa derinliği üzerindeki etkisi ve düzenleyici kurumlardan gelebilecek yeni adımlar BİST'in kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacaktır. Teknik açıdan, 13.000 ve 12.800 seviyelerini destek noktaları olarak izliyoruz. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 13.500 ve 13.800 seviyelerini direnç olarak takip ediyoruz."