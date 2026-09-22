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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:31

Borsa İstanbul’dan kritik hamle: BIST 50 hisselerine ‘yukarı adım’ kuralı getirildi

Borsa İstanbul A.Ş., BIST 50 endeksinde yer alan paylar için açığa satış işlemlerinde ikinci bir duyuruya kadar "yukarı adım kuralı" (up-tick rule) uygulanacağını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda, kararın 22 Eylül 2026 tarihli işlemlerden itibaren geçerli olacağı bildirildi. Kararla birlikte açığa satış emirlerinin sadece en son gerçekleşen fiyatın üzerinde bir seviyeden verilebileceği vurgulanırken; yatırımcılar ve aracı kurumlar gün içi açığa satış işaretlemeleri konusunda uyarıldı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Borsa İstanbul’dan kritik hamle: BIST 50 hisselerine ‘yukarı adım’ kuralı getirildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:31

, hisse piyasalarında dalgalanmaların önüne geçmek ve piyasa istikrarını korumak amacıyla BIST 50 endeksindeki hisse senetlerinde işlemlerine yönelik yeni tedbirini açıkladı.

KAP üzerinden yapılan resmi duyuruda, (SPK) kararları doğrultusunda BIST 50 endeksindeki paylarda açığa satış işlemlerine "" getirildiği ifade edildi. Uygulama, 22 Eylül 2026 tarihli işlemler itibarıyla başlayacak ve ikinci bir karara kadar devam edecek.

Borsa İstanbul’dan kritik hamle: BIST 50 hisselerine ‘yukarı adım’ kuralı getirildi

YUKARI ADIM KURALI (UP-TICK RULE) NASIL UYGULANACAK?

Açıklamada, kuralın çalışma mekanizması ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken detaylar şu şekilde aktarıldı:

  • Fiyat Şartı: Açığa satış işlemi, söz konusu hisse senedinin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden verilebilecek.
  • Fiyat Artış İstisnası: Açığa satışa konu olan hissenin en son gerçekleşen fiyatı, bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilecek.

YATIRIMCI VE YATIRIM KURULUŞLARINA UYARI

Borsa İstanbul yönetimi, gün içi işlemlerde "açığa satış" seçeneğinin işaretlenmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak duyuruyu şu uyarıyla tamamladı:

"Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan, yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de 'açığa satış' seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

 

 

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ETİKETLER
#sermaye piyasası kurulu
#Açığa Satış
#Borsa İstanbul
#Yukarı Adım Kuralı
#Bist 50 Endeksi
#Ekonomi
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