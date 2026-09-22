Borsa İstanbul’dan kritik hamle: BIST 50 hisselerine ‘yukarı adım’ kuralı getirildi

Borsa İstanbul, hisse piyasalarında dalgalanmaların önüne geçmek ve piyasa istikrarını korumak amacıyla BIST 50 endeksindeki hisse senetlerinde açığa satış işlemlerine yönelik yeni tedbirini açıkladı.

KAP üzerinden yapılan resmi duyuruda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları doğrultusunda BIST 50 endeksindeki paylarda açığa satış işlemlerine "yukarı adım kuralı" getirildiği ifade edildi. Uygulama, 22 Eylül 2026 tarihli işlemler itibarıyla başlayacak ve ikinci bir karara kadar devam edecek.

YUKARI ADIM KURALI (UP-TICK RULE) NASIL UYGULANACAK?

Açıklamada, kuralın çalışma mekanizması ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken detaylar şu şekilde aktarıldı:

Fiyat Şartı: Açığa satış işlemi, söz konusu hisse senedinin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden verilebilecek.

Açığa satış işlemi, söz konusu hisse senedinin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden verilebilecek. Fiyat Artış İstisnası: Açığa satışa konu olan hissenin en son gerçekleşen fiyatı, bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilecek.

YATIRIMCI VE YATIRIM KURULUŞLARINA UYARI

Borsa İstanbul yönetimi, gün içi işlemlerde "açığa satış" seçeneğinin işaretlenmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak duyuruyu şu uyarıyla tamamladı:

"Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan, yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de 'açığa satış' seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."