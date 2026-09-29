Borsada fazla kazananlar dikkat: Jim Cramer’dan uyarı geldi

Borsalarda son dönemde yaşanan sert yükselişler birçok yatırımcının portföyünü büyüttü. Ancak CNBC’nin tanınmış piyasa yorumcularından Jim Cramer’a göre tam da böyle dönemlerde temkinli olmak gerekiyor. CNBC’de yayımlanan “Mad Money” programında konuşan Cramer, özellikle hızlı yükselen hisselerin portföy içindeki ağırlığı arttıkça riskin de büyüdüğüne dikkat çekti. Yani ekranda görünen yüksek kazanç, her zaman yatırımcının cebine girmiş kazanç anlamına gelmiyor.

Cramer’ın yatırımcılara verdiği temel mesaj ise oldukça net: Güçlü beklentiler önemli olsa da disiplin daha önemli.

BÜYÜK KAZANÇ SONRASI EN BÜYÜK TEHLİKE: REHAVETE KAPILMAK

Cramer, sert yükseliş dönemlerinin yatırımcılarda “bu böyle devam eder” algısı yaratabildiğini söyledi. Ancak geçmiş piyasa hareketleri, işlerin her zaman beklendiği gibi gitmediğini gösteriyor.

Dot-com balonu, küresel finans krizi, pandemi dönemindeki Nasdaq rallisi ve 2022’de teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışları hatırlatan Cramer, güçlü yükselişlerin kalıcı kabul edilmesinin ciddi risk taşıdığını belirtti.

Buradaki önerisi ise kazandıran hisselerin tamamen satılması değil. Asıl mesele, portföy içinde fazlasıyla büyüyen pozisyonların kontrol altında tutulması.

“Disiplin her zaman inançtan üstündür” diyen Cramer, bir hissenin portföydeki ağırlığının aşırı yükselmesi ya da piyasa koşullarının riski artırması halinde pozisyonun bir bölümünde kâr realizasyonuna gidilebileceğini söyledi.

“KÂĞIT ÜZERİNDEKİ KÂR, BANKA HESABINDAKİ KÂR DEĞİLDİR”

Cramer’ın üzerinde özellikle durduğu noktalardan biri de gerçekleşmemiş kazançlar oldu. “Kâğıt üzerindeki kâr, banka hesabınızdaki kârla aynı değildir” ifadelerini kullanan Cramer, yüksek oranda değer kazanan pozisyonlarda bir miktar kâr alınmasının portföyün toplam riskini azaltabileceğini belirtti. Geçmişte Nasdaq Composite endeksinde yaşanan hareketi de buna örnek gösterdi. Nasdaq Composite, Mart 2020 ile Kasım 2021 arasında iki kattan fazla yükseldi. Ardından yön tersine döndü ve endeks, zirve seviyesinden Ekim 2022’de görülen dip noktaya kadar yaklaşık yüzde 36 geriledi.

İşte Cramer’ın dikkat çektiği risk de tam olarak burada ortaya çıkıyor: Kâğıt üzerinde oluşan yüksek kazançlar, piyasa tersine döndüğünde kısa sürede önemli ölçüde eriyebiliyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE “SAHTE ÇEŞİTLENDİRME” UYARISI

Cramer, yatırımcıların yaptığı bir başka hataya da dikkat çekti: Portföyün çeşitlendirildiğini sanmak. Meta Platforms, Amazon, Netflix ve Alphabet gibi farklı şirketlerin hisselerini aynı portföyde bulundurmak ilk bakışta çeşitlendirme gibi görünse de Cramer’a göre tablo her zaman öyle değil. Çünkü bu şirketlerin tamamı teknoloji harcamaları, reklam gelirleri, tüketici talebi ve faiz oranları gibi benzer ekonomik gelişmelerden etkilenebiliyor.

Cramer bu durumu “sahte çeşitlendirme” olarak tanımlıyor. Farklı şirketlerin hisselerine sahip olmak, söz konusu hisseler aynı risklerden etkileniyorsa yatırımcıyı beklediği kadar korumayabilir.

HER DÜŞEN HİSSE UCUZ DEĞİLDİR

Cramer’ın yatırımcılara bir diğer uyarısı da fiyatı sert gerileyen hisselerle ilgili oldu. “Asla tüm parayla tek seferde alım yapmayın” diyen Cramer, bir hissenin fiyatının düşmesinin onu otomatik olarak ucuz ya da cazip hale getirmediğini vurguladı. Burada kritik ayrımın “hasar görmüş hisse” ile “hasar görmüş şirket” arasında yapılması gerektiğini belirtti.

Yatırımcıların yalnızca fiyat hareketine bakmak yerine şirketin gelir büyümesini, rekabet gücünü ve yönetim performansını da incelemesi gerektiğini söyleyen Cramer, Zoom hisselerini örnek verdi. Zoom, pandemi döneminde yaklaşık 588 dolara kadar yükselmiş, ardından iki yıldan kısa sürede 70 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Pandemi döneminde patlayan talebin normalleşmesi ve Microsoft, Google ile Cisco gibi şirketlerin rekabeti artırması, Zoom üzerindeki baskının güçlenmesinde etkili olmuştu.

CRAMER’DAN YATIRIMCILARA 4 KRİTİK KURAL

Jim Cramer’a göre risk yönetimi, piyasa düşmeye başladıktan sonra değil, işler yolundayken belirlenmeli.

Bu kapsamda yatırımcıların;

Portföyde tek bir hisseye ayrılabilecek maksimum ağırlığı önceden belirlemesi,

Kâr realizasyonu yapılacak seviyeleri baştan oluşturması,

Aynı sektörde aşırı yoğunlaşmaktan kaçınması,

Yatırım tezlerini belirli aralıklarla yeniden gözden geçirmesi gerekiyor.