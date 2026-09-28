Bu hafta temettü dağıtacak şirketler (28 Eylül 2 Ekim haftası) 2026'da temettü verecek şirketler hangileri?

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin temettü ödemeleri yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında LKMNH, TUPRS, KIMMR ve DESA hisselerinde temettü ödemeleri gerçekleştirilecek. Şirketlerin hisse başına ödeyeceği brüt ve net temettü tutarları ile hak kullanım tarihleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

BU HAFTA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER HANGİLERİ?

Borsa İstanbul'da yeni haftada temettü ödemeleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH), Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) ve Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) temettü ödemesi gerçekleştirecek. Güncel temettü takvimlerinde bu dört şirketin hafta içerisinde hak kullanım veya ödeme süreci bulunuyor.

Haftanın dikkat çeken temettü ödemelerinden biri Tüpraş'ın ikinci taksit kar payı olacak. TUPRS için 30 Eylül'de hak kullanım tarihi bulunurken, hisse başına net 5,7349103 TL temettü ödemesi yapılacak. LKMNH'de ise 28 Eylül'de başlayan ikinci taksit sürecinde hisse başına net 0,1967591 TL kar payı ödenecek.

28 EYLÜL-2 EKİM 2026 TEMETTÜ TAKVİMİ

Hafta boyunca yatırımcıların takip edeceği temettü takvimi şu şekilde:

Şirket Hisse kodu Taksit Hak kullanım tarihi Hisse başına brüt Hisse başına net Lokman Hekim Engürüsağ LKMNH 2. taksit 28 Eylül 2026 0,2314814 TL 0,1967591 TL Tüpraş TUPRS 2. taksit 30 Eylül 2026 6,7469533 TL 5,7349103 TL Ersan Alışveriş KIMMR 2. taksit 30 Eylül 2026 0,2083333 TL 0,1770833 TL Desa Deri DESA 1. taksit 30 Eylül 2026 0,0840336 TL 0,0714285 TL

Güncel temettü takvimlerinde LKMNH için 28 Eylül, TUPRS, KIMMR ve DESA için 30 Eylül hak kullanım tarihleri yer alıyor. Temettü tutarları yatırımcıların eline geçen net miktar açısından değerlendirildiğinde LKMNH için 0,1967591 TL, TUPRS için 5,7349103 TL, KIMMR için 0,1770833 TL ve DESA için 0,0714285 TL olarak sıralanıyor.

Temettü hak kullanım tarihi, yatırımcının ilgili kar payına hak kazanması açısından önem taşıyor. Ödeme tutarlarının yatırım hesaplarına yansıma zamanı ise takas sürecine ve ilgili şirketin ödeme takvimine göre değişebiliyor. Bu nedenle yatırımcıların kendi banka veya aracı kurumlarının yatırım hesaplarından ödeme hareketlerini takip etmesi gerekiyor.

LKMNH TEMETTÜSÜ NE KADAR?

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. için 28 Eylül 2026 tarihinde ikinci taksit temettü hak kullanım tarihi bulunuyor. Şirketin bu taksit kapsamında pay başına brüt temettü tutarı 0,2314814 TL, net temettü tutarı ise 0,1967591 TL olarak açıklanmış durumda.

LKMNH'nin 2026 yılı temettü dağıtımı iki taksit halinde gerçekleştiriliyor. İkinci taksit kapsamında açıklanan net tutar, yatırımcının sahip olduğu pay adedi üzerinden hesaplanıyor. Örneğin 1.000 adet LKMNH hissesi bulunan bir yatırımcı için açıklanan net tutar üzerinden yaklaşık 196,76 TL kar payı oluşuyor.

TUPRS TEMETTÜSÜ NE KADAR?

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. için 2026 yılı kar payı dağıtımının ikinci taksitinde pay başına brüt 6,7469533 TL ve net 5,7349103 TL ödeme öngörülüyor. TUPRS'ın ikinci taksitinde hak kullanım tarihi 30 Eylül 2026 olarak yer alıyor.

Tüpraş'ın ikinci taksit ödemesi haftanın öne çıkan kar payı ödemelerinden biri olarak dikkat çekiyor. 1.000 adet TUPRS hissesi bulunan bir yatırımcı için açıklanan net tutar üzerinden yaklaşık 5.734,91 TL kar payı hesaplanıyor. Temettü tutarının yatırım hesabına geçiş zamanı ise aracı kurumun takas ve muhasebe süreçlerine göre takip edilebiliyor.

KIMMR TEMETTÜSÜ NE KADAR?

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından dağıtılacak ikinci taksit temettüsünde hak kullanım tarihi 30 Eylül 2026 olarak belirtiliyor. Pay başına brüt temettü 0,2083333 TL, net temettü ise 0,1770833 TL olarak hesaplanıyor.

KIMMR'nin 2026 yılı temettü planı iki taksit üzerinden ilerliyor. İkinci taksit kapsamında 1.000 adet hisse için açıklanan net tutara göre yaklaşık 177,08 TL kar payı oluşuyor. Yatırımcıların temettü ödemesini takip ederken hak kullanım tarihi ile hesabına geçecek ödeme tarihini birbirinden ayırması gerekiyor.

DESA TEMETTÜSÜ NE KADAR?

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 2026 yılı temettü dağıtımının ilk taksitinde hak kullanım tarihi 30 Eylül 2026 olarak açıklanmış durumda. Bu taksit kapsamında hisse başına brüt 0,0840336 TL ve net 0,0714285 TL kar payı ödenecek.

DESA'nın 2026 yılı temettü planında birden fazla taksit bulunuyor. İlk taksit 30 Eylül'de hak kullanım sürecine girerken ikinci taksit için 30 Ekim 2026, üçüncü taksit için ise 30 Kasım 2026 tarihleri öne çıkıyor. Böylece şirketin yıl içerisindeki temettü ödemeleri farklı tarihlere yayılarak gerçekleştiriliyor.

2026'DA TEMETTÜ VERECEK ŞİRKETLER HANGİLERİ?

28 Eylül-2 Ekim haftasının ardından da Borsa İstanbul'da farklı şirketlerin temettü ödemeleri devam edecek. Güncel takvimlerde ekim ayının ilk bölümünde Anadolu Efes'in ikinci taksiti, Türk Altın İşletmeleri ve KPEKS gibi şirketlerin kar payı ödemeleri bulunuyor. Daha sonraki haftalarda ASTOR, EBEBK, BASCM, OSMEN, SRVGY ve diğer şirketlerin açıklanan temettü tarihleri takip edilecek.

2026 yılının kalan dönemine ilişkin açıklanan takvimde temettü ödemeleri ekim, kasım ve aralık aylarında da devam ediyor. Takvimde yer alan şirketlerden bazıları birden fazla taksit halinde kar payı dağıtırken bazı şirketler tek ödeme gerçekleştiriyor. Şirketlerin temettü kararları ve ödeme tarihleri değişebildiğinden, yatırımcıların güncel şirket açıklamalarını ve resmi bildirimleri takip etmesi gerekiyor.

28 EYLÜL 2 EKİM HAFTASINDA KAÇ ŞİRKET TEMETTÜ VERECEK?

28 Eylül-2 Ekim 2026 haftasında LKMNH, TUPRS, KIMMR ve DESA olmak üzere 4 şirketin temettü süreci bulunuyor. LKMNH'nin hak kullanım tarihi 28 Eylül, diğer üç şirketin hak kullanım tarihi ise 30 Eylül olarak takvimde yer alıyor.

TUPRS 2026 TEMETTÜSÜ NE KADAR?

TUPRS'ın 30 Eylül 2026 tarihli ikinci taksitinde pay başına brüt 6,7469533 TL, net 5,7349103 TL temettü ödemesi bulunuyor. Hak kullanım tarihindeki pay sahipliği üzerinden kar payı hakkı oluşuyor.