Darphane'den madeni 5 lira açıklaması: 850 milyon adet tedavüle girecek

02 Ağustos 2024 12:16 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 12:35

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü açıklamalarına göre, piyasada olan 5 lira adedi 20 milyonu geçti. 2024 yılının sonuna kadar 850 milyon adet 5 liranın piyasaya sürülmesi beklenirken Darphane’nin günlük ortalama üretim kapasitesinin 2,5 milyar adet olduğu öğrenildi.

İLK MADENİ PARA 1924’TE TEDAVÜLE GİRDİ

Cumhuriyet'in ilanından sonra Mesrur İzzet Bey tarafından tasarlanan Türkiye'nin ilk madeni parası 3 Ağustos 1924'te tedavüle girdi. İlk madeni paranın yıl dönümümde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Darphane Daire Başkanı Şenol Yıldız önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ BELLİ OLDU

Yıldız, günlük ortalama 2,5 milyar adet üretim kapasiteleri olduğunu dile getiren Yıldız, Kartal'daki yerleşkenin ise hem yeni kapasite oluşturduğunu hem de ana merkezin yedek hattı olduğunu ifade etti.

HEDEF 850 MİLYON ADET

Yıldız, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100 milyon 5 lira basılıp piyasaya sürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Normal tedavül para olan 5 lira piyasaya sürülmeye devam edilmekte olup 20 milyon adedi geçti. 2024'ün sonuna kadar 850 milyon adet 5 liranın piyasaya sürülmesi hedeflendi.

Yine benzer şekilde 400 milyonun üzerinde 50 kuruşta bir hedefimiz var. 7 milyon adet 25 kuruş üretim hedefi var. Bunlar Hazine ve Maliye Bakanlığının bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda konulmuş rakamlardır.”